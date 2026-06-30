ANO Latvijai rekomendē pilnībā īstenot Stambulas konvenciju
ANO rekomendē pilnīgu un efektīvu Stambulas konvencijas īstenošanu, izriet no Ārlietu ministrijas (ĀM) sagatavotā informatīvā ziņojuma, ko otrdien konceptuāli atbalstīja valdībā.
Latvija ANO Vispārējā periodiskā pārskata ceturtajā ciklā saņēmusi 243 rekomendācijas cilvēktiesību jomā. Pārskatā piedalījās 80 ANO dalībvalstis.
Kopumā atzinīgi novērtēts Latvijas paveiktais cilvēktiesību stiprināšanā, tostarp Stambulas konvencijas ratificēšana, dzimumu līdztiesības sekmēšana, partnerības institūta izveide, sociālās iekļaušanas sekmēšana un darbs sabiedrības integrācijas jomā.
Visbiežāk ANO dalībvalstis rekomendācijās uzsvēra nepieciešamību turpināt darbu pie vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas.
Vairākās rekomendācijās akcentēta naida runas un naida noziegumu apkarošana, diskriminācijas novēršana, bērnu tiesību aizsardzība, personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšana, cilvēku tirdzniecības novēršana, dzimumu līdztiesība, sociālā iekļaušana, minoritāšu, migrantu, bēgļu, patvēruma meklētāju un LGBTI personu tiesību aizsardzība, kā arī patvēruma procedūru pieejamība.
ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupā 11. maijā izskatīja Latvijas nacionālo ziņojumu par paveikto cilvēktiesību aizsardzības jomā no 2021. līdz 2025. gadam. Šo ziņojumu izstrādāja starpinstitucionāla darba grupa ĀM vadībā un pēc apstiprināšanas valdībā tas iesniegts ANO.
Savukārt 15. maijā ANO Vispārējā periodiskā pārskata darba grupā apstiprinātas rekomendācijas Latvijai.
Ziņojuma par Latviju sagatavošanai un Latvijai sniegto rekomendāciju apkopošanai izlozes kārtībā tika izveidota trīs ANO dalībvalstu - Dominikānas, Francijas un Pakistānas - ziņotāju grupa jeb trio. Savukārt pirms ziņojuma izskatīšanas jautājumus iesniedza Beļģija, Kanāda, Kostarika, Lielbritānija, Portugāle, Slovēnija, Spānija, Vācija un Zviedrija.
Tagad Latvijai jāiesniedz ANO rakstisks viedoklis par saņemtajām rekomendācijām. ĀM lūdza ministrijām un Ģenerālprokuratūrai izvērtēt visas saņemtās rekomendācijas un sniegt nostāju par katru no tām.
Pēc viedokļa apstiprināšanas Ministru kabinetā ĀM nodrošinās tā tulkošanu angļu valodā un iesniegšanu ANO. ANO Cilvēktiesību padomes 63. sesijā septembrī apstiprinās darba grupas ziņojumu par Latviju ar pievienotu Latvijas viedokli.
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