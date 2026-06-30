Rīgas ģimenei pēc trīnīšu piedzimšanas piešķir 15 000 eiro pabalstu
Ģimenei no Rīgas, kurai pirms Jāņiem Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā piedzima trīnīši – trīs puikas, piešķirts vienreizējs pabalsts – 15 tūkstoši eiro. Šie šogad Latvijā ir jau trešie trīnīši. Par pabalsta piešķiršanu tika lemts otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabineta sēdē.
"Trīnīšu piedzimšana ģimenē nozīmē trīskāršu prieku un arī trīskāršas, lai arī ļoti priecīgas raizes. Tāpēc valsts atbalsts šādā īpašā dzīves notikumā ir svarīgs jau no pirmajām bērnu dzīves dienām. Šogad šis ir jau trešais gadījums, kad valsts sniedz vienreizējo pabalstu trīnīšu ģimenei, un no sirds novēlu ģimenei spēku, veselību un daudz skaistu kopīgu mirkļu," uzsver labklājības ministrs Reinis Uzulnieks.
Kopš 1993. gada ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, tiek sniegts vienreizējais sociālais pabalsts. Tas paredzēts kā materiālais atbalsts ģimenēm, kurās piedzimuši trīnīši, ņemot vērā, ka ar trīs bērnu vienlaicīgu piedzimšanu un kopšanu rodas ievērojami lielāki papildu izdevumi. Pabalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un pabalsta izmaksu nodrošina Labklājības ministrija.
2013. gadā vienreizējais sociālais pabalsts tika izmaksāts vienai ģimenei, 2014. gadā – piecām ģimenēm, 2015. gadā – trīs ģimenēm, 2016. gadā – divām ģimenēm, 2017. gadā – divām ģimenēm, 2018. gadā – četrām ģimenēm, 2019. gadā – vienai ģimenei, 2020. gadā – vienai ģimenei, 2021. gadā – vienai ģimenei, 2023. gadā – trīs ģimenēm. 2024. gadā vienreizējais sociālais pabalsts netika izmaksāts, savukārt 2025. gadā to saņēma divas ģimenes.