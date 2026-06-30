Arvien vairāk latviešu izvēlas pamēģināt dzīvi bez alkohola - sākas piektais “30 dienas skaidrā” izaicinājums
Jau 1. jūlijā startē piektais “30 dienas skaidrā” izaicinājums, ko vada Agris Starts un Ansis Klintsons. Līdz šim četros izaicinājumos piedalījušies vairāk nekā 130 dalībnieki, un šoreiz organizatori pirmo reizi pagarina pieteikšanos – jaunajiem dalībniekiem būs iespējams pievienoties līdz pat 10. jūlijam, savu 30 dienu ceļu uzsākot no pievienošanās dienas.
Pēc Jāņiem daudzi sev apsola: “Tagad kādu laiku nedzeršu.” Taču ikdienas ritmā šī apņemšanās nereti izplēn jau pēc dažām dienām.
“Ja tev ir sajūta, ka glāzītes cilāšana vairs nesagādā to piepildījumu, ko agrāk, vai vienkārši gribas saprast, kā ir dzīvot skaidrāk, mēs aicinām pamēģināt vienu mēnesi. Kopā tas ir daudz vieglāk,” saka izaicinājuma vadītāji Agris Starts un Ansis Klintsons.
Programma veidota tā, lai palīdzētu tieši tajā brīdī, kad cilvēki visbiežāk padodas. Organizatoru pieredze rāda, ka daudziem grūtākais nav pirmajās dienās, bet gan otrajā vai trešajā nedēļā, kad motivāciju sāk aizstāt ieradumi, rutīna un sociālais spiediens.
Tieši tāpēc “30 dienas skaidrā” nav tikai personiska apņemšanās. Katru dienu dalībnieki saņem video un praktiskus uzdevumus, bet reizi nedēļā līdz pat 10. augustam tiekas “Zoom” sarunās kopā ar Ansi Klintsonu un Agri Startu, lai dalītos pieredzē, uzdotu jautājumus un saņemtu atbalstu brīžos, kad motivācija sāk svārstīties.
Pasaules Veselības organizācija norāda, ka veselībai nepastāv drošs alkohola patēriņa daudzums – pat neliels alkohola daudzums palielina vairāku slimību risku. Tieši tāpēc arvien vairāk cilvēku visā pasaulē izvēlas periodiski vai pavisam atteikties no alkohola, dodot sev iespēju piedzīvot, kā mainās pašsajūta, miegs, enerģija un dzīves kvalitāte.
Arī Latvijā šādas iniciatīvas kļūst arvien aktuālākas. Neskatoties uz regulārām sabiedrības informēšanas kampaņām, alkohols joprojām ir viens no biežākajiem iemesliem traģiskām situācijām uz ceļiem, vardarbībai ģimenēs un dažādām veselības problēmām.
“Mēs nevēlamies cilvēkus nosodīt vai biedēt. Mēs vēlamies parādīt, ka iespējama arī cita pieredze. Ja kaut viens cilvēks pēc šīm 30 dienām atklāj, ka jūtas labāk un kļūst par iedvesmu savai ģimenei, draugiem vai kolēģiem, tas jau ir milzīgs ieguvums,” saka Agris Starts.
Pieteikšanās piektajam “30 dienas skaidrā” izaicinājumam ir atvērta līdz 10. jūlijam vietnē 30dienas.lv. Katrs dalībnieks savu 30 dienu ceļu sāk no pievienošanās dienas.
“30 dienas skaidrā” ir Agra Starta un Anša Klintsona veidota kustība, kas palīdz cilvēkiem uz laiku atteikties no alkohola un iepazīt skaidrāku dzīvesveidu ar ikdienas atbalstu un kopienas spēku. Kopš 2025. gada novembra aizvadīti jau četri 30 dienu izaicinājumi, kuros piedalījušies vairāk nekā 100 dalībnieki.
Papildus izaicinājumiem izveidota ilgtermiņa programma “365 dienas skaidrā”.