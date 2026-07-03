Sabiedrība
Šodien 07:52
No skinny džinsiem līdz vada austiņām - 10 trendi no 2000. gadiem, kas atkal ir modē
Ja vēl nesen šķita, ka 2000. gadu trendi palikuši tālu pagātnē, tad šodien tie atgriezušies ar vērienu. Modes pasaulē, tehnoloģijās, mūzikā un pat sociālajos tīklos arvien biežāk redzamas lietas, kas pirms divām desmitgadēm bija neatņemama ikdienas sastāvdaļa.
Daudziem šīs sen aizmirstās lietas raisa spēcīgu nostalģiju par krāsaino bērnību un skaļajiem pusaudžu gadiem, bet jaunākajai paaudzei tās ir kaut kas nebijis un pavisam jauns. No skinny džinsiem un popmūzikas princešu stila līdz vadu austiņām, MP3 atskaņotājiem un videospēļu klasikas. Lūk, 10 trendi, kas noteica toni 2000. gados un šobrīd piedzīvo savu atdzimšanu.