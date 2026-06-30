“Trio Palladio” godina Pēteri Vasku viņa 80 gadu jubilejā
Pagājušās nedēļas nogalē, turpinot svinēt izcilā latviešu komponista Pētera Vaska 80 gadu jubileju, izskanēja sirsnīgs “Trio Palladio” (Eva Bindere – ...
FOTO: Ar ovācijām izskanējis Pētera Vaska jubilejas koncerts Lielupes krastā
Pagājušās nedēļas nogalē, turpinot svinēt izcilā latviešu komponista Pētera Vaska 80 gadu jubileju, izskanēja sirsnīgs “Trio Palladio” (Eva Bindere – vijole, Kristīne Blaumane – čells, Reinis Zariņš – klavieres) koncerts, kuru klausītāji – viņu vidū arī dziedātājs Igo, leģendārā fotogrāfe Māra Brašmane, muzikoloģe Maruta Rubeze, Boriss Avramces, Ilmārs Šlāpins u.c. – uzņēma ar ovācijām.
Šajā skaistajā vasaras vakarā Lielupes krastā skanēja īpaši komponista jubilejai radīta koncertprogramma, kuras centrā bija opusa “Trīs skumju skaņdarbu” vijolei un klavierēm pirmatskaņojums Latvijā; skanēja arī “Castillo interior” Vijolei un čellam, “Līdzenuma ainavas” vijolei, čellam un klavierēm, “Dzeguzes balss” klavierēm, kā arī “Episodi e canto perpetuo” vijolei, čellam un klavierēm. Kā pēc koncerta pauda koncerta apmeklētāja Ligita Zariņa, “vakardienas karstumā piedzīvojām atsvaidzinošo “Trio Palladio” koncertu ar mīļā Pētera Vaska mūziku. Brīnišķīgi, ka arī pats komponists teica ievadvārdus skaņdarbiem. Vienmēr ir tik burvīgi pieskarties komponista pasaulei – sajūtām, kuras bijušas, rakstot darbu, laikam, kurā dzīvots, sajūtām par paveikto. Tajā ir kaut kāda burvība. Varbūt ne tajā brīdī, bet – uz to atskatoties.”
Koncertsezonas turpinājumā 31.jūlijā ar soloprogrammu Mazajā Mežotnes pilī viesosies izcilais latviešu pianists Georgijs Osokins, 15.augustā norisināsies tradicionālais koncerts “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne”, kurā piedalīsies vijolniece Magdalēna Geka, klarnetists Egīls Šēfers, čellists Kristaps Bergs un pianiste Iveta Cālīte, bet 26.septembrī ar koncertu Mazajā Mežotnes pilī viesosies divas brīnišķīgas mūziķes – vijolniece Vineta Sareika un pianiste Amandīne Savarī. Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.