"WhatsApp" ieviesīs būtiskas izmaiņas - drīzumā varēs sarakstīties, neatklājot savu telefona numuru
Saziņas lietotne "WhatsApp" tuvāko mēnešu laikā ieviesīs jaunu funkciju, kas lietotājiem ļaus sazināties, neatklājot savu telefona numuru. Tā vietā būs iespējams izmantot unikālu lietotājvārdu, līdzīgi kā tas jau gadiem ilgi darbojas citās ziņapmaiņas platformās.
Uzņēmums norāda, ka jaunā funkcija pakāpeniski kļūs pieejama visiem aptuveni trim miljardiem "WhatsApp" lietotāju visā pasaulē. Daļa iedzīvotāju Latvijā jau no pirmdienas var izvēlēties un rezervēt savu unikālo lietotājvārdu, ar ko būs atrodami saziņas lietotnē.
Izmantot lietotājvārdu saziņai "WhatsApp" nebūs obligāti. Tāpat lietotājvārdu būs iespējams jebkurā laikā mainīt vai dzēst. Kad funkcija būs pilnībā ieviesta, saziņai pietiks ar lietotājvārdu apmaiņu, un telefona numurs sarakstes partnerim vairs nebūs redzams. Vienlaikus "WhatsApp" saglabās iespēju bloķēt vai ziņot par nevēlamiem kontaktiem.
Lietotājvārds var būt 3 līdz 35 rakstzīmēm garš, un to varēs salīdzinoši brīvi izvēlēties. Izņēmums ir dažu plaši pazīstamu personu un amatpersonu vārdi, kurus nevarēs izmantot citi lietotāji, lai mazinātu iespēju uzdoties par kādu citu. "WhatsApp" uzsver, ka šī funkcija galvenokārt izstrādāta, lai uzlabotu lietotāju privātumu, jo daudzi nevēlas dalīties ar savu telefona numuru, piemēram, grupu čatos vai, sazinoties ar mazāk pazīstamiem cilvēkiem.
Tomēr ne visi eksperti uzskata, ka jaunā funkcija pilnībā atrisinās privātuma jautājumus. Lai gan "WhatsApp" privātās sarakstes aizsargā pilnīga šifrēšana un uzņēmums nevar lasīt ziņu saturu, tas joprojām apkopo dažādus metadatus, piemēram, informāciju par to, ar ko un kad lietotāji sazinās. Tāpat telefona numurs arī turpmāk būs nepieciešams, lai izveidotu "WhatsApp" kontu. Taču pēc jaunās funkcijas ieviešanas tas vairs nebūs redzams citiem lietotājiem sarakstēs.