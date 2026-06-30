Likumsargi skaidro, kāpēc kiberdrošības eksperts Strazdiņš nonācis policijas redzeslokā
Vakar Valsts policija veikusi procesuālās darbības 2026. gada 26. jūnija sāktajā kriminālprocesā par kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežu infrastruktūrai.
Izmeklējot šo noziegumu, Valsts policija papildu konstatējusi, ka kāda ar notikumu nesaistīta persona ir patvaļīgi un nesankcionēti darbojusies Latvijas valsts mežu vārdā, proti, persona bez jebkādas pilnvaras, saskaņojuma un patvaļīgi veica darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkuma maksu par datu atšifrēšanu.
Pret konkrēto personu nav sākts atsevišķs kriminālprocess, bet jau esošajā procesā piemērots procesuālais statuss ar nosaukumu “persona pret kuru sākts kriminālprocess”. Persona nebija aizturēta, bet gan uzaicināta uz policiju sniegt paskaidrojumu, labprātīgi ieradās un sadarbojās ar policiju. Tāpat tika veikta kratīšana, izņemot vienu ierīci. Tā ir ierasta prakse, izmeklējot kriminālprocesu.
Tiek vērsta uzmanība uz to, ka Valsts policija neizmeklē personas iepriekš publiskoto informāciju saistībā ar kiberuzbrukumu, bet gan viņa veikto patvarību, veicot darbības valsts kapitālsabiedrības vārdā.
Konkrētais kriminālprocess ir kvalificēts pēc Krimināllikuma 243. panta piektās daļas – par automatizētas datu apstrādes sistēmas, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, darbības apzinātu traucēšanu, kā arī vakar tika noteikta papildu kvalifikācija pēc Krimināllikuma 279. panta pirmās daļas par patvarību - par kādas darbības izdarīšanu patvaļīgi, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību, ja šīs darbības tiesiskumu apstrīd valsts iestāde un ja šīs darbības rezultātā radīts būtisks kaitējums.
Kā zināms, iesaistītā persona ir kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš, kurš pats pavēstījis, ka pret viņu pašu sākts kriminālprocess. "Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess," Strazdiņš pavēstījis mikroblogošanas vietnē "X".
Strazdiņš pagājušās nedēļas nogalē paziņoja, hakeris par LVM datu atšifrēšanu grib saņemt vairāk nekā 600 000 eiro.