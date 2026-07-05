Jelgava atbrīvojas no padomju mantojuma: no pilsētas kartes pazudīs Prohorova iela
Jūnija domes sēdē pieņemts lēmums par Prohorova ielas nosaukuma maiņu uz tās vēsturisko nosaukumu – Sesavas iela.
Laika posmā no 1931. līdz 1967. gadam šajā teritorijā tika lietots ielas nosaukums “Sesavas iela”. Tā tika izveidota 1931. gadā, kad Jelgavas pilsēta sāka attīstīt teritorijas, kas tai tika piešķirtas pēc 1920. gada agrārās reformas. Sesavas ielas nosaukums pilsētvidē izzuda pēc tam, kad 1967. gadā iela tika pārdēvēta par Prohorova ielu par godu Jelgavas dzelzceļa nodaļas lokomotīves mašīnistam Aleksejam Prohorovam.
Izvērtējot esošo ielas nosaukumu, kā arī saņemto priekšlikumu par ielas nosaukuma maiņu, secināts, ka Prohorova ielas pārdēvēšana, atjaunojot tai vēsturisko nosaukumu, veicinātu vēsturiski autentiskās pilsētvides saglabāšanu un attīstību.
Jelgavas pašvaldība ir saņēmusi arī Valsts valodas centra atzinumu par to, ka oficiālā vietvārda maiņu uz “Sesavas iela” ir atbilstoša vietvārdu informācijas noteikumu prasībām. Līdz ar nosaukuma maiņu, dome uzdevusi pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” organizēt ielas nosaukuma norāžu nomaiņu.
Savukārt ielas iedzīvotājiem svarīgi zināt, ka ielas nosaukuma maiņa automātiski tiks iekļauta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts zemes dienesta datubāzēs, tāpēc papildu darbības nav nepieciešams. Tāpat jāuzsver, ka līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā, un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas dokumenta turētājs.
Vienlaikus gan iedzīvotāji aicināti pārskatīt līgumus un rēķinus, kas tiek saņemti norādītajā adresē un vajadzības gadījumā aktualizēt savu adresi, piemēram, bankās, pie komunālo pakalpojumu sniedzējiem (elektrība, ūdens, gāze), apdrošināšanas polisēs un citos privātos līgumos. Tāpat iedzīvotāji, pēc ielas nosaukuma maiņas, aicināti informēt uzņēmumus, no kuriem regulāri tiek saņemti sūtījumi (interneta veikali, abonētā prese, piegādes dienesti), par jaunās adreses lietošanu.