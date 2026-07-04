Jelgavniekus, kuri raduši iepirkties tirgū, no 1. augusta gaida būtiskas izmaiņas
No 1. augusta Jelgavas tirgus pārcelsies uz jauno teritoriju Zemgales prospektā un Sporta ielā, savukārt līdzšinējā vieta Ausekļa un Uzvaras ielā tirgus statusu zaudēs, paredz jūnija domes sēdē pieņemtais lēmums.
Lēmums paredz no 1. augusta piešķirt tirgus statusu jaunajai teritorijai Zemgales prospektā 19A un Sporta ielā 2B. Tas nozīmē, ka jūlija beigās tirgus līdzšinējā vietā savu darbību beigs. Par šīm izmaiņām SIA "Jelgavas tirgus" jau iepriekš ir informējis visus nomniekus.
Līdz ar tirgus statusa piešķiršanu domes sēdē saskaņoti arī jaunie Jelgavas tirgus noteikumi, kas nosaka turpmāko tirdzniecības kārtību. Plānots, ka jaunajā lokācijā tirgus strādās katru dienu no plkst.7 līdz 19.
Šosezon tirgotājiem tiek piedāvāta iespēja slēgt nomas līgumus par tirdzniecības vietām slēgtajā paviljonā vai atklātajā teritorijā, izmantojot savas nojumes vai tirgojoties no automašīnām. Nākamgad Jelgavas tirgus plāno nodrošināt stacionāras tirdzniecības vietas arī ārpus paviljona.
Pašlaik Jelgavas tirgū strādā vairāk nekā 100 nomnieku. Visiem tirgotājiem tiek piedāvāta iespēja slēgt līgumu un darbu nepārtraukti turpināt jaunajā tirgus teritorijā.
Jauno tirgus ēku pie dzelzceļa stacijas būvēja privātais uzņēmums pilnsabiedrība "JLa Developers". Uzņēmumam piešķirtās apbūves tiesības nosaka, ka jaunajam tirgum darbība jāuzsāk ne vēlāk kā šā gada 1. oktobrī. Pašvaldība norāda, ka gadījumā, ja uzņēmums savas saistības neizpildīs, tam tiks piemērotas soda sankcijas un meklēti citi risinājumi, lai nodrošinātu iespēju tirgotājiem turpināt savu darbu.