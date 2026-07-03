Būs jāmaksā vairāk: mainīsies Jelgavas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži
Jelgavas dome apstiprinājusi aktualizētus Jelgavas Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžus.
Jelgavas dome apstiprinājusi aktualizētus Jelgavas Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžus, kas stāsies spēkā 2026. gada 1. jūlijā. Cenas pārskatītas, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas un infrastruktūras uzturēšanas izmaksu izmaiņas.
Lielākajai daļai pakalpojumu cenu pieaugums nepārsniedz 10 procentus. Piemēram, psihologa, logopēda un speciālā pedagoga konsultācijas maksa pieaugs no 17,64 līdz 18,87 eiro stundā, savukārt bērna pedagoģiskās, psiholoģiskās vai logopēdiskās izpētes un atzinuma sagatavošanas maksa – no 28,26 līdz 30,80 eiro. Vienlaikus Jelgavā deklarētajiem bērniem atbalsta speciālistu konsultācijas arī turpmāk tiks nodrošinātas bez maksas.
Pārskatītas arī telpu nomas maksas. Mācību telpu noma pieaugs vidēji par 6–7 procentiem, savukārt sporta zāļu noma izglītības iestādēs maksās no 19,35 līdz 39,96 eiro stundā atkarībā no telpas platības. Aktu zāļu nomas maksa lielākajā daļā izglītības iestāžu pieaugs par aptuveni 6–7 procentiem, bet Jelgavas Valsts ģimnāzijā aktu zāles noma bez apskaņošanas aparatūras turpmāk būs 52,08 eiro stundā, savukārt ar apskaņošanas aparatūru – 67,56 eiro stundā.
Būtiskākas izmaiņas skars atsevišķu sporta infrastruktūras objektu izmantošanu. Futbola laukuma noma Jelgavas 4. sākumskolā pieaugs no 30,30 līdz 41,57 eiro stundā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – no 20,92 līdz 27,68 eiro stundā (šobrīd gan futbola laukums nav pieejams), bet Jelgavas Centra pamatskolā – no 17,95 līdz 23,68 eiro stundā.
Nelielas izmaiņas paredzētas arī peldbaseinu pakalpojumiem. Jelgavas Pārlielupes pamatskolas peldbaseina apmeklējums maksās 4,48 eiro stundā līdzšinējo 4,33 eiro vietā, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs “Rotaļa” un “Kāpēcīši” nodarbību maksa pieaugs vidēji par 2 procentiem. Saglabāti līdzšinējie atvieglojumi Jelgavā deklarētajiem bērniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti.
Aktualizētajos cenrāžos iekļauti arī jauni pakalpojumi. Jelgavas Amatu vidusskolā turpmāk būs pieejama virtuves telpu noma auksto ēdienu pagatavošanai par 15,68 eiro stundā un silto ēdienu pagatavošanai par 20,33 eiro stundā.
Arī turpmāk plašam pakalpojumu lokam tiks piemēroti atvieglojumi pašvaldības iestādēm, bērnu un jauniešu sporta organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, Eiropas Savienības fondu projektu īstenotājiem, kā arī citām noteiktajām iedzīvotāju grupām.
Ar maksas pakalpojumiem var iepazīties tīmekļvietnes Jelgava.lv sadaļā “Iestādes”/ ”Jelgavas izglītības pārvalde”/ ”Pakalpojumi”/ ”Maksas pakalpojumi”.