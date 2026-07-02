Jelgavā sāks izsniegt jauna parauga iedzīvotāja kartes un skolēna apliecības
Jelgavas pašvaldība augustā sāks noformēt jauna parauga Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības.
Domes sēdē apstiprināti “Jelgavas valstspilsētas viedkartes pieteikšanās, izsniegšanas un lietošanas noteikumi”.
Šobrīd jaunu karti būs nepieciešams noformēt tikai tiem jelgavniekiem, kuriem tā tiks izsniegta pirmo reizi. Visiem, kuri jau lieto karti, tās derīguma termiņš automātiski ir pagarināts līdz 2027. gada 31. maijam. Savukārt jelgavniekiem, kuriem pirmreizēji jānoformē karte, nosacījumi praktiski nemainās.
Pašvaldība ar Jelgavas iedzīvotāja karti nodrošina 20 bezmaksas braucienus mēnesī pilsētas autobusos pensionāriem, politiski represētajām, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām personām. Visiem šo grupu iedzīvotājiem, kuriem jau ir noformēta Jelgavas iedzīvotāja karte, tā turpinās darboties līdz 2027. gada maijam. Jauna karte būs jānoformē tikai tiem jelgavniekiem, kuriem līdz šim tā nav bijusi un ir nepieciešamība to noformēt pirmreizēji, vai arī tad, ja karte ir pazaudēta un tā jāatjauno.
To tāpat kā līdz šim var izdarīt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33. Jelgavas iedzīvotāja karti var noformēt pirmdienās no pulksten 15 līdz 19 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 13, obligāti iepriekš piesakoties pa tālruni 63012161. Ierodoties noformēt karti, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Personas fotografēšana tiek nodrošināta uz vietas ZRKAC.
Savukārt Jelgavas skolēna apliecību, kas ne tikai ir identifikācijas līdzeklis, bet ļauj arī skolēniem saņemt pašvaldības piešķirtos četrus bezmaksas braucienus dienā mācību gada laikā pilsētas sabiedriskajā transportā, tāpat kā līdz šim var noformēt savā izglītības iestādē. Iedzīvotājiem kartes tiks izsniegtas bezmaksas.
Esoša parauga kartes Jelgavas pašvaldība sāka izsniegt pirms četriem gadiem sadarbībā ar finanšu institūciju «Transact Pro», paredzot, ka jaunās kartes varēs izmantot arī kā maksāšanas līdzekli, jo tās vienlaikus darbosies kā “Mastercard” norēķinu kartes. Taču šo gadu laikā finanšu institūciju neīstenoja šo risinājumu. Tāpēc pašvaldība šobrīd atsakās no finansiāli dārgāka risinājuma un ievieš jaunas kartes, kuras spēj nodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti un ir ekonomiski pamatotākas.