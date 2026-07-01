Kalnciema pagastā izveidots multifunkcionāls Ghetto spēļu laukums
Kalnciema pagastā, pie skolas, ir tapis jauns multifunkcionāls Ghetto spēļu laukums, kas paredzēts futbolam, florbolam un strītbolam.
Laukums būs brīvi pieejams iedzīvotājiem laikā, kad tajā nenotiks mācību process vai organizētas nodarbības. Jaunajā 2026./2027. mācību gadā to plānots izmantot arī sporta stundām, interešu izglītības nodarbībām un bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu veicināšanai.
Skolu reorganizācijas procesā pašvaldības mērķis ir ne tikai sakārtot izglītības pārvaldību, bet arī mērķtiecīgi uzlabot infrastruktūru, radot bērniem un jauniešiem drošu, mūsdienīgu un aktīvu ikdienas vidi. Tāpat drīzumā plānots uzsākt āra sporta laukuma projektēšanu, kas būs nozīmīgs turpinājums sporta infrastruktūras attīstībai Kalnciemā.
Multifunkcionālais laukums dos iespēju dažādot sporta aktivitātes, pilnvērtīgāk organizēt sporta stundas un nodarbības, kā arī veicinās aktīvu brīvā laika pavadīšanu visai vietējai kopienai.