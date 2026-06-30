Visās Rīgas peldvietās ūdens sasniedzis vismaz +20 grādus.
Sabiedrība
Šodien 10:45
Peldsezona uzņem apgriezienus: visās Rīgas peldvietās ūdens sasniedzis vismaz +20 grādus
Visās Rīgas oficiālajās peldvietās ūdens temperatūra sasniegusi plus 20 un vairāk grādus, informēja Rīgas Pašvaldības policijā.
Vissiltākais ūdens ir Bābelīša ezerā, kur ūdens temperatūra sasniegusi plus 25 grādus.
Daugavā pie Lucavsalas ūdens temperatūra sasniegusi plus 23 grādus, bet Ķīpsalā - plus 22 grādus.
Plus 21 grādu silts ūdens ir Ķīšezerā un Vakarbuļļos.
Savukārt vēsāks ūdens ir Vecāķos un Daugavā pie Rumbulas, kur ūdens temperatūra ir plus 20 grādi.
Kā ziņots, Rīgā ir trīs piekrastes peldvietas - Daugavgrīvā, Vakarbuļļos un Vecāķos, kā arī sešas iekšzemes peldvietas - Rumbulā, Bābelītī, Ķīpsalā, Lucavsalā, Lucavsalas līcī un Bolderājas karjerā, kur peldvieta oficiāli atklāta šosezon.
Par atpūtnieku drošību visās oficiālajās peldvietās un arī Ķīšezerā šosezon rūpējas aptuveni 60 pašvaldības policijas glābēju.