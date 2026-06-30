Atkritumu apsaimniekotāju maiņa Jelgavas novadā sākusies ar sarežģījumiem: kur likt atkritumus, ja konteinera vairs nav?
No šī gada 1. jūlija visā Jelgavas novada teritorijā darbosies viens atkritumu apsaimniekotājs - SIA "Jelgavas novada KU" (JNKU).
Saskaņā ar noslēgto līgumu līdzšinējam apsaimniekotājam SIA "Clean R" Ozolnieku, Cenu un Salgales pagastā pakalpojums bija jānodrošina līdz 2026. gada 30. jūnijam ieskaitot, taču neraugoties uz JNKU un Jelgavas novada pašvaldības atkārtotiem aicinājumiem vienoties, SIA "Clean R" uz tiem neatsaucās un jau no 26. jūnija — pirms līguma termiņa beigām - uzsāka savu konteineru noņemšanu.
Lai iedzīvotāji šajā pārejas periodā nepaliktu bez iespējas nodot atkritumus, Jelgavas novada pašvaldība un JNKU operatīvi sagatavojuši pagaidu risinājumu. Koplietošanas šķirotie konteineri tiek izvietoti Kastaņu ielā 2, Ozolniekos, Celtnieku ielā 12b, Ānē, Parka ielā 4, Brankās, "Eži", Garozā, Draudzības ielā 3, Emburgā, kur iedzīvotāji bez maksas var nodot šķirotos atkritumus: papīrs, plastmasa, metāla iepakojums.
Nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru plānveida uzstādīšana klientiem tiks veikta prioritāri 29. un 30. jūlijā ēdināšanas iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, pārējiem konteineru piegāde tiks uzsākta 1. jūlijā, kad JNKU pārņems atkritumu apsaimniekošanu visā novadā.
JNKU šobrīd nodrošina arī iespēju klātienē SIA "Jelgavas novada KU" klientu apkalpošanas centrā (Skolas iela 4b, Ozolnieki) saņemt marķētos sadzīves atkritumu maisus, kurus iedzīvotāji var izmantot sadzīves atkritumu nodošanai līdz individuālā konteinera uzstādīšanai.
Atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar JNKU jau noslēguši teju 80 % klientu. Arī pārējie iedzīvotāji aicināti noslēgt līgumu pēc iespējas ātrāk, lai konteineru piegāde no 1. jūlija notiktu bez aizkavēšanās.
Lai noslēgtu līgumu par nešķiroto sadzīves atkritumu un dalīti vākto atkritumu izvešanu, iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikums. To iespējams izdarīt elektroniski tīmekļvietnē https://www.jnku.lv/nsa-liguma-noslegsana-2026/ vai klātienē SIA "Jelgavas novada KU" klientu apkalpošanas centrā (Skolas iela 4b, Ozolnieki), kā arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Salgales pagastā (Draudzības iela 3, Emburga), Cenu pagastā (Celtnieku ielā 12b, Āne) un Pasta ielā 37, Jelgavā, iestāžu darba laikā. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks sagatavots līgums. Bez spēkā esoša līguma JNKU pakalpojumu sniegt nav tiesīga.
Tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, individuāli līgumi ar JNKU nav jāslēdz — par līgumu slēgšanu un pakalpojuma nodrošināšanu atbildīgs ir nama apsaimniekotājs.
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Jelgavas novada KU" pa tālruni 8848 vai e-pastā: kac@jnku.lv.