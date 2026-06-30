Latgalē durvis vērs militārā vidusskola
Septembrī durvis vērs Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola, kurā vispārizglītojošais mācību virziens apvienots ar militāro prasmju apguvi.
Skola atklāta šī gada maijā. Tā atrodas Rēzeknes novadā Maltas pagastā. Tā ir profesionālās vidējās izglītības iestāde, kas piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Jaunajā mācību iestādē vispārizglītojošo priekšmetu studijas apvienotas ar militāro prasmju un vērtību apguvi, ļaujot skolēniem attīstīt līdera dotības, atbildības sajūtu un fiziskās prasmes.
Skolas izglītības programmā ir paredzētas prakses Nacionālo bruņoto spēku vienībās, dažāda veida praktiskās un šaušanas nodarbības.
Mācību laikā audzēkņi tiks nodrošināti ar stipendiju, apmaksātu dienesta viesnīcu, apmaksātu ēdināšanu četras reizes dienā, nepieciešamo materiālo nodrošinājumu, absolventiem tiks ieskaitīts Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu posms, kā arī ieskaitīts Valsts aizsardzības dienests.
Nodibinot Ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālo vidusskolu un paralēli realizējot divas izglītības programmas - vispārējās vidējās izglītības un jaunākā militārā instruktora izglītības programmu, izglītojamais pēc izglītības iestādes absolvēšanas saņems atestātu par vispārējo vidējo izglītību un, atbilstoši profesijas standartam, jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.
Pieteikšanās mācībām būs atvērta no 1. jūlija. Topošie audzēkņi dokumentus varēs iesniegt līdz 23. jūlijam. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem būs jākārto iestājpārbaudījumi - fiziskās sagatavotības pārbaudes, kas notiks klātienē 28., 29. un 30. jūlijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos līdz 5. augustam.