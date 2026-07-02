Zvejniekciemā paplašina apmācību iespējas topošajiem burātājiem
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu ūdens sporta veidu apgūšanu bērniem un jauniešiem, kā arī sekmētu burāšanas tradīciju saglabāšanu, biedrība "Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubs" iegādājusies divas jaunas 420 klases buru laivas, informēja biedrības pārstāvji.
Jaunās laivas jau ir pieejamas jauniešu apmācībām, sniedzot iespēju topošajiem burātājiem apgūt komandu burāšanas prasmes augstākā līmenī. Klubs aicina interesentus pievienoties apmācībām, uzsverot, ka burāšana ir ne tikai sports, bet arī "dzīves skola", kas attīsta fizisko sagatavotību, veicina mentālo izaugsmi, veido raksturu un māca sadarboties komandā. Iegūtās prasmes jauniešiem noderēs neatkarīgi no turpmākās profesijas izvēles.
Biedrība "Zvejniekciema Jauniešu ūdens sporta klubs" dibināta 2021. gadā, un tās audzēkņi savus pirmos soļus burāšanā spēruši ar pasaulē populārāko bērnu burāšanas klasi – "Optimist" laivām. Kā norāda klubā, piecu gadu laikā audzēkņi ir izauguši no iesācēju laivām, un pāreja uz 420 klases laivām ir nepieciešams nākamais sportiskās attīstības posms.
Atšķirībā no "Optimist" un "ILCA" klasēm, 420 laivā burā divu cilvēku komanda, kurai jāsadarbojas, lai pārvaldītu trīs buras – grotburu, fokburu un spinakeru. Tas prasa augstu savstarpējās uzticēšanās līmeni un tehniskas iemaņas. 420 klase ir starptautiski atzīta jauniešu komandu laivu klase un kalpo kā sagatavošanās posms ceļā uz olimpisko 470 laivu klasi.
Jauno laivu iegāde ir secīgs turpinājums kluba līdzšinējai darbībai. 2024. gadā Zvejniekciemā tika noorganizēts Latvijas čempionāts 420 klasē, kas bija pirmais šīs klases nacionālais čempionāts pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Šobrīd šī laivu klase strauji attīstās gan Latvijā, gan Igaunijā.
Projekts "Burāšanas sporta attīstība Zvejniekciemā" tika sākts 2025. gada maijā un noslēdzās šā gada jūnijā. Projekta kopējās izmaksas ir 31 109,10 eiro, no kurām 27 000 eiro ir publiskais finansējums. Projektu atbalstīja Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests un vietējā rīcības grupa "Jūras Zeme".