Saulkrastu novada pašvaldība pieprasa pārskatīt lēmumu par autobusu reisu samazināšanu
Saulkrastu novada pašvaldība pieprasījusi pārskatīt lēmumu par autobusu reisu samazināšanu.
No 2026. gada 1. jūlija Saulkrastu novadā reģionālos pasažieru pārvadājumus nodrošinās SIA “VTU Valmiera”. Vienlaikus stāsies spēkā VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) apstiprinātais jaunais reģionālo autobusu maršrutu tīkls, kas paredz vairāku iedzīvotājiem nozīmīgu autobusu reisu slēgšanu.
Pašvaldības ieskatā nav pieņemams, ka tik ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā ir notikušas bez sabiedriskās apspriešanas.
Saulkrastu novada pašvaldība nepiekrīt šādām izmaiņām un ir nosūtījusi ATD oficiālu vēstuli, pieprasot nekavējoties organizēt klātienes konsultācijas ar iesaistītajām pašvaldībām un vietējo kopienu pārstāvjiem, lai izvērtētu no 2026. gada 1. jūlija ieviesto maršrutu izmaiņu ietekmi uz sabiedriskā transporta pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, kā arī nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošas izmaiņas maršrutu tīkla organizācijā.
Iedzīvotāju priekšlikumi apliecina, ka plānotā autobusu reisu samazināšana neatbilst reālajām pārvietošanās vajadzībām. Slēgtie reisi tiek izmantoti, lai apkārtējo ciemu iedzīvotāji no rīta un vakaros nokļūtu darbā, skolās, bērnudārzos, ārstniecības iestādēs un citviet, turklāt vairākos gadījumos tiem nav cita līdzvērtīga sabiedriskā transporta savienojuma.
Par nepamatotu pašvaldība uzskata argumentu, ka autobusu reisu samazinājumu kompensē dzelzceļa satiksme. Vilciens savieno Saulkrastu novadu ar Rīgu caur Carnikavu, savukārt autobusu maršruti nodrošina nokļūšanu Ādažos, tādēļ šos maršrutus aizstāt ar vilcienu nav iespējams.
Pašvaldība uzskata, ka lēmumi par sabiedriskā transporta tīklu nedrīkst tikt pieņemti, balstoties tikai uz statistikas datiem, kas pēc iedzīvotāju norādēm, iespējams, pat ir nepilnīgi.