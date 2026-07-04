No maģiska saullēkta laivās līdz grandiozai ballei: Saulkrasti aicina uz vasaras krāšņākajiem svētkiem
Jau drīzumā Saulkrasti kļūs par vasaras izklaides un kultūras epicentru, aicinot gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus uz vērienīgiem novada svētkiem. Šogad organizatori parūpējušies par īpaši emocionālu un daudzveidīgu programmu.
Romantiskais sākums: Saullēkts dabas ieskāvienā
Svētku ieskaņa gaidāma jau 18. jūlijā plkst. 5.00, kad Pabažu ezerā norisināsies viena no skaistākajām novada tradīcijām – Saullēkta koncerts. Šogad rīta mieru un dabas atmošanos papildinās grupas "Kautkaili" uzstāšanās, piedāvājot muzikālu ceļojumu, kurā savijas 90. gadu alternatīvā popmūzika un pasaulīga dvēseles mūzika (soulmūzika).
Klausītāji aicināti baudīt koncertu atrodoties laivās uz ūdens. Ieeja šajā pasākumā ir bez maksas, taču drošība pirmajā vietā – glābšanas vestes ir obligātas. Tiem, kuriem nav sava peldlīdzekļa, tiek piedāvāta to noma.
Pilsēta mostas un svin
Sestdiena, 25. jūlijs, būs piesātināta ar notikumiem jau no paša rīta:
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Plkst. 8.00–10.00: Svētku modināšana orķestra pavadījumā izskanēs Murjāņos, Lojā un Pabažos, radot pacilājošu noskaņu visā novadā.
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Plkst. 10.00: Sportiskā gara uzturēšanai Jūras parkā norisināsies pludmales volejbola turnīrs jauktajiem pāriem "Saulkrastu MIX".
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Plkst. 11.00: Emocionāls un krāšņs svētku gājiens, kas virzīsies no Saulkrastu sporta un ģimeņu centra līdz pat Meža parkam.
Māksla, motocikli un nostalģija
Pēc svinīgā gājiena Meža parkā plkst. 11.40 svētkus ieskandinās novada māksliniecisko kolektīvu koncerts. Dienas garumā turpat norisināsies aktivitātes visām gaumēm – darbosies jauniešu kvartāls, bērnu pilsētiņa un mājražotāju tirdziņš, kur varēs iegādāties vietējos labumus. Īpašu tehnikas mīļotāju uzmanību noteikti piesaistīs Antīko automobiļu kluba Seno motociklu sekcijas salidojums.
Neiztrūkstoša svētku sastāvdaļa ir arī "Mākslinieku iela" – brīvdabas izstāde, kur iespējams satikt pašus radītājus, aprunāties par mākslas procesiem un iegādāties oriģināldarbus.
Par muzikālo baudījumu dienas daļā parūpēsies:
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Plkst. 13.00: Indie pop grupa "YŪT", kas aizraus ar sapņainu popmūziku un elektroniskiem bītiem.
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Plkst. 14.00: Uz skatuves kāps un publiku ar jaudīgu enerģiju uzlādēs "Detlef". Pēc veiksmīgās atgriešanās uz lielās skatuves pagājušajā gadā, viņš klausītājus priecēs gan ar jaunāko daiļradi, gan visiem labi zināmajiem 2000. gadu hitiem, tostarp "Stils nevainīgs" un "Četras sienas".
Vakara grandiozais fināls brīvdabas estrādē
Vakara kulminācija gaidāma Saulkrastu brīvdabas estrādē plkst. 20.00, sākoties ar novada domes atzinības rakstu pasniegšanu. Pēc svinīgās daļas skatītājus sagaida īsts enerģijas sprādziens:
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Uzstāsies Latvijas alternatīvā roka sensācija "Sudden Lights".
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Skatuvi satricinās pašmāju hiphopa skatuves pamatlicējs Gustavo.
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Vakara ballītes ritmus uzturēs dziedātājs Justs.
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Par lielisku gaisotni un pasākuma vadīšanu rūpēsies Latvijas Radio 5 ētera personība Linda Samsonova.
Informācija par biļetēm uz vakara koncertu: Līdz 30. jūnijam biļetes cena ir 10 eiro, no 1. jūlija – 15 eiro, bet pasākuma dienā – 20 eiro. Pensionāriem, personām ar invaliditāti, "3+ Ģimenes kartes" īpašniekiem un jauniešiem (līdz 17 gadiem) biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas par 7 eiro (pasākuma dienā 20 eiro). Bērniem līdz 12 gadu vecumam un personām ar I grupas invaliditāti ieeja ir bez maksas. Izeja no estrādes teritorijas būs iespējama, iegādājoties īpašu aproci par 3 eiro.