Vāca ziņas par Spilves lidlauku, NATO un palīdzību Ukrainai: elektriķim Latvijā piespriež 5,5 gadus cietumā
Rīgas pilsētas tiesa kādam elektriķim par spiegošanu Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) interesēs piespriedusi brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem un sešiem mēnešiem bez mantas konfiskācijas, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem.
Saskaņā ar apsūdzību persona no 2016. gada līdz 2025. gadam ideoloģisku motīvu vadīta brīvprātīgi sadarbojās ar GRU un tās uzdevumā nelikumīgi vāca un tieši nodeva Krievijas izlūkdienestam ziņas par lidlauku "Spilve", mobilo sakaru priekšapmaksas karšu iegādes nosacījumiem Latvijā, militāri politiskajām norisēm valstī, palīdzību Ukrainai, NATO aktivitātēm, kā arī citām aizsardzības nozares aktualitātēm Latvijā, informēja prokuratūra.
Ar šādām darbībām persona radīja apdraudējumu Latvijas drošības interesēm, tostarp valsts iekšējai drošībai un aizsardzības spējām.
Persona, kura vadīja spiegošanu, ir identificēta, un pret to izdalīts jauns kriminālprocess.
Jau ziņots, ka Valsts drošības dienests sadarbībā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienestu personu aizturēja 2025. gada 18. oktobra naktī. Personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.