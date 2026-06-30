Ramatā divi cilvēki ar katamarānu netiek krastā; palīgā steidzas glābēji
Valmieras novada Ramatas pagastā pirmdien ezerā izglābti divi cilvēki, kuri katamarāna tehnisku problēmu dēļ nevarēja nokļūt krastā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Glābēji izsaukumu saņēma plkst. 15.48. Cilvēki atradās aptuveni 200 metrus no krasta, un glābēji, izmantojot laivu, viņus nogādāja drošībā.
Nelaimē nokļuvušie bija ievērojuši drošības prasības, jo viņiem bija glābšanas vestes un, zvanot uz tālruni 112, precīzi norādīta atrašanās vieta.
Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 59 izsaukumus, tostarp 28 uz glābšanas darbiem un 17 uz ugunsgrēku dzēšanu. Starp notikumiem bija arī ceļu satiksmes negadījums Daugavpilī un ugunsgrēks Augšdaugavas novadā, kur dega divstāvu vasarnīca.
Glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglā automašīna, kompresors un angāra konstrukcijas, malkas kaudze un pirts pārsegums, vasarnīca, dārza māja un sausā zāle, atkritumi, divos gadījumos meža zemsedze un uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts ēdiens.