Saulkrastu iedzīvotāji aizvien biežāk sastopas ar meža zvēriem - manīts pat lācis! Kā rīkoties?
Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī Saulkrastu novada ciemu teritorijās un pilsētvidē arvien biežāk sastopami meža dzīvnieki. Lapsas, stirnas un jenotsuņi novadā jau ir kļuvuši par biežiem viesiem, turklāt pēdējā laikā manītas arī mežacūkas un lācis.
Eksperti šo tendenci skaidro ar vairākiem faktoriem. Pirmkārt, savvaļas dzīvnieki veiksmīgi pielāgojas cilvēku klātbūtnei, un apdzīvotās vietās tiem ir ievērojami vieglāk iegūt barību. Otrkārt, labvēlīgie dabas apstākļi veicina stirnu, lapsu, zaķu un citu meža iemītnieku populācijas pieaugumu.
Saulkrastu novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Normunds Borks uzsver, ka, sastopot savvaļas dzīvnieku pilsētā, iedzīvotājiem strikti jāievēro četri drošības pamatnoteikumi. Būtiskākais ir ieturēt distanci – dzīvniekam nedrīkst tuvoties, mēģināt to aiztikt vai fotografēt, jo stresa situācijā tas, aizstāvoties, var uzbrukt. Tāpat meža zvērus nekādā gadījumā nedrīkst barot, jo tas iznīcina to dabisko instinktu, un dzīvnieks kļūst uzbāzīgs vai agresīvs.
Mājdzīvnieku īpašniekiem suņi obligāti jāved pavadā, lai neizprovocētu savvaļas dzīvnieka uzbrukumu un pasargātu suni no smagām traumām. Ceturtais noteikums paredz atkāpšanās ceļa atstāšanu – dzīvniekam nedrīkst stāties ceļā vai iespiest to stūrī starp žogiem, tam jāļauj brīvi aiziet pašam.
Speciālisti atgādina, ja meža dzīvnieks vienkārši šķērso pilsētu vai mierīgi ēd zāli dārza malā un nevienu neapdraud, iedzīvotājiem nekas nav jādara un jāļauj dzīvniekam netraucēti atgriezties mežā.
Atbildīgajiem dienestiem jāziņo tikai izņēmuma gadījumos: ja dzīvnieks ir acīmredzami ievainots vai iesprostots, ja tas uzvedas agresīvi un apdraud cilvēkus, kā arī ceļu satiksmes negadījumu situācijās. Par iesprostotu, ievainotu vai agresīvu meža dzīvnieku jāziņo Saulkrastu novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 67142525. Savukārt gadījumos, kad pastāv tiešas briesmas dzīvībai vai notikusi avārija, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.