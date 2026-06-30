Zibens spēriens nakts vidū izraisa postošu ugunsgrēku privātmājā Spilvē; glābējus izšķirošā brīdī pieviļ hidranti
Naktī uz pirmdienu Babītes pagasta Spilvē spēcīga negaisa laikā zibens spēriens izraisījis postošu ugunsgrēku kādā privātmājā. Dzēšanas darbus ievērojami apgrūtināja nepietiekams ūdens spiediens vietējā hidrantu sistēmā.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", negadījuma brīdī ēkā cilvēku nebija, jo mājas saimnieks tonakt nakšņoja Rīgā. Nelaimi ap plkst. 3 naktī pirmā pamanīja kaimiņiene. Pēc skaļa sprādziena trokšņa izejot ārā, viņa sajutusi deguma smaku, bet drīz pēc tam pamanījusi dūmus un liesmas, kas cēlās no kaimiņu mājas jumta. Nekavējoties tika izsaukti glābēji un par notikušo informēts īpašnieks.
Notikuma vietā ieradās četras Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāžas. Sākotnēji dzēšanas darbi ritējuši raiti, taču problēmas radušās brīdī, kad ugunsdzēsējiem vajadzēja papildināt ūdens krājumus.
VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 5. daļas vada komandieris Aigars Dakša raidījumam skaidroja, ka notikuma vietā esošajos hidrantos ūdens spiediens bijis nepietiekams. Lai turpinātu cīņu ar uguni, glābējiem nācās sūknēt ūdeni no tuvākā dīķa. Ugunsgrēkā kopumā izdega 175 kvadrātmetri.