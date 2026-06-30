Piektdien dejos, sestdien ceps. LAMPA izziņo Politiķu disko un cepiena dalībniekus
Jau nākamnedēļ, 10. un 11. jūlijā, Cēsīs notiks divpadsmitais Sarunu festivāls LAMPA. Divu dienu garumā festivāla apmeklētājus gaidīs simtiem sarunu, diskusiju un citu notikumu, bet vakaros - divi pasākumi, kas kļuvuši par neatņemamu festivāla tradīciju: piektdienas Politiķu disko un sestdienas festivāla kulminācija - Politiķu cepiens.
Piektdienas, 10. jūlija, vakarā LAMPĀ jau atkal būs laiks Politiķu disko. Politiķi uz vienu vakaru noliks malā politiku un kļūs par dīdžejiem. Par noskaņu uz deju grīdas rūpēsies TV raidījumu un pasākumu vadītāja Māra Sleja, bet savu mīļāko ballīšu mūziku atskaņos ārlietu ministre Baiba Braže, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns, izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone un partijas "Progresīvie" līdzpriekšsēdētāja Agnese Lāce.
Ja Politiķu disko kļuvis par neatņemamu piektdienas vakara sastāvdaļu, tad sestdienas vakars tradicionāli pieder Politiķu cepienam. Jau divpadsmito reizi festivāla noslēgumā uz skatuves satiksies četri komiķi un četri politiķi. Cepiens arī šogad notiks pēc pārbaudītas receptes - komiķi ķersies pie politiķu publiskās dzīves spožākajiem un ne tik spožajiem mirkļiem, bet politiķiem būs tikai viena revanša iespēja - atbildes runa.
Cepienu nemainīgi vadīs komiķis Jānis Skutelis. Politiķus "cepinās" dramaturģe Anete Konste, komiķis Rūdolfs Kugrēns, aktieris Jānis Kronis un šī gada debitants - aktieris un režisors Matīss Budovskis. Savukārt drosmi stāties pretī komiķu jokiem šogad raduši reklāmas speciālists, sociālo tīklu huligāns un Rīgas domes deputāts Ēriks Stendzenieks, bijusī Saeimas deputāte, bijusī kultūras ministre un bijusī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde, Saeimas sekretārs un piensaimnieks Jānis Grasbergs, kā arī Saeimas deputāts un īstens Mazsalacas patriots Harijs Rokpelnis.
Vai politiķi un komiķi klausās vienu un to pašu mūziku? Ar ko viņi uz piecām minūtēm gribētu samainīties vietām? Un kā vienā teikumā raksturotu paši sevi? To nolēmām noskaidrot vēl pirms cepiena.
Interesanti, ka pat tik vienkāršs jautājums kā "ar ko uz piecām minūtēm gribētu samainīties vietām?" dalībniekus aizveda pilnīgi dažādos virzienos. Visvairāk balsu negaidīti ieguva Donalds Tramps – tieši viņa vietā uz piecām minūtēm labprāt iejustos gan Ēriks Stendzenieks, gan Matīss Budovskis. Anete Konste gribētu kļūt vienu no pasaules titulētākajiem futbola treneriem Pepu Gvardiolu, Dace Melbārde jau jūlijā domā par Ziemassvētkiem un labprāt iejustos Ziemassvētku vecīša lomā, savukārt Harijs Rokpelnis paliktu uzticīgs Latvijas mērogiem un izvēlētos tanti Bauskā, jo, viņaprāt, ik pa laikam ir svarīgi nepazaudēt sazemējumu. Donaldam Trampam izdevās iegūt tieši divas balsis un, iespējams, viņš pats to nosauktu par vēsturisku uzvaru.
Tikpat daudzveidīga izrādījās arī muzikālā gaume. Dalībnieku izvēlēs līdzās Bobam Dilanam un The Waterboys atrodami arī Līvi, Def Leppard un Bermudu Divstūris. Ēriks Stendzenieks savu izvēli papildinājis ar cerību, ka komiķi viņu "apbērs ar cukuru un komplimentiem". Par to, vai komplimentu būs vairāk nekā joku, spriedīsim sestdienas vakarā.
Arī pašraksturojumi atklāj, ka pašironijas šai kompānijai netrūkst. Anete Konste atzīst, ka "zina, kā būtu pareizi", Jānis Grasbergs mierina, ka viņš "nemēdz cepties", Jānis Skutelis joprojām "nesaprot, par ko cepiens", bet Rūdolfs Kugrēns lakoniski rezumē: "Es nez. Un dažkārt es vispār nez."
"Politiķu cepienu" tiešraidē varēs vērot arī festivāla mājaslapā, kā arī vairāku LAMPAS informatīvo partneru medijos un digitālajās platformās. "Politiķu disko" un "Politiķu cepiens” būs spilgtākie festivāla vakaru notikumi, taču tie ir tikai neliela daļa no plašās Sarunu festivāla LAMPA programmas. Iepazīties ar pilnu festivāla programmu iespējams festivāla mājaslapā, kā arī mobilajā lietotnē, kas bez maksas pieejama "Google Play" vai "App Store". Izveidot savu festivāla programmu varēs gan festivāla mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, izmantojot rīku "Mana programma".
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