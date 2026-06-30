ZZS ceļ trauksmi: Rīgas Dzemdību namam var atņemt vairāk nekā 750 000 eiro
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) kategoriski iebilst iecerēm mazināt finansējumu Rīgas Dzemdību namam, aicinot otrdien, 30.jūnijā, valdībā atlikt Veselības ministrijas virzīto jautājumu par finansējuma pārdali.
“Demogrāfija un bērna un mātes veselība ir vienas no šī gada prioritātēm, kurām ZZS budžetā panāca vēsturiski lielāko finansējuma pieaugumu – teju 95 miljonus eiro. Nav pieļaujams, ka Rīgas Dzemdību namam kā lielākajai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā un vienam no galvenajiem perinatālās aprūpes nodrošinātājiem valstī tiek mazināts finansējuma apjoms,” akcentē ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Rīgas Dzemdību nams ir vērsis uzmanību uz situāciju dzemdību un grūtnieču aprūpes finansēšanā, kas ir tieši saistīta ar drošu un pieejamu mātes un bērna veselības aprūpi Latvijā. Pašreizējais dzemdību palīdzības finansēšanas modelis rada situāciju, kurā finansiāli visnelabvēlīgākajā stāvoklī nonāk tieši tie pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina augstākās sarežģītības aprūpi un pilda valstiski kritisku funkciju mātes un bērna veselības nodrošināšanā.
Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta finansējuma paziņojumu Rīgas Dzemdību namam 2026.gadā kopējais finansējums ir samazināts par 753 659 eiro, ko veido vairāki faktori: 126 685 eiro finanšu korekcija, kas piemērota Nacionālā veselības dienesta kļūdaini aprēķinātā finansējuma dēļ 2025.gadā, bet 253 569 eiro - neapmaksāts Neatliekamās medicīniskās palīdzības postenis Uzņemšanas nodaļā, kas sākotnēji tika piešķirts un apmaksāts, bet vēlāk finansējums atņemts. Vēl 373 405 eiro samazinājums tiek plānots ar diagnozēm saistīto grupu (DRG) sistēmas fiksētajā maksājuma daļā.
Rīgas Dzemdību mans arī norādījis uz to, ka papildu finansējuma samazinājums radies, sniedzot dzemdību palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājām: līdz šim medicīniskā palīdzība tika finansēta kā atsevišķa grupa, bet 2026.gadā tā iekļauta kopējā finansēšanas modelī, taču pacientu skaits nav iekļauts finansējuma aprēķina bāzē.
Rīgas Dzemdību nams ir vairākkārt vērsies pie Veselības ministrijas, bet vienošanās par adekvātu finansējumu nav panākts, tāpēc ZZS aicina ministriju vēlreiz vērtēt, vai finansējuma sadale veselības aprūpē atbilst valdības prioritātēm un Latvijas iedzīvotāju vajadzībām.