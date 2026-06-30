Skolotāju algu kāpums zem jautājuma zīmes: LIZDA prasa rīkoties
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), gatavojot nākamā gada valsts budžetu, paredzēt papildu finansējumu vairākām izglītības nozares vajadzībām, liecina informācija organizācijas tīmekļvietnē.
Arodbiedrība aicina IZM pieprasīt finansējumu, lai no nākamā gada 1. janvāra īstenotu pedagogu darba samaksas pieaugumu atbilstoši iepriekš apstiprinātajam algu paaugstināšanas grafikam.
Rosināts arī saglabāt finansējumu mācību līdzekļu iegādei, tostarp digitālo platformu, piemēram, "Soma.lv" un "Uzdevumi.lv", abonēšanai, kā arī pārskatīt profesionālās un speciālās izglītības programmu finansējumu.
Tāpat arodbiedrība aicina palielināt finansējumu augstākajai izglītībai, zinātnei un valsts pētījumu programmām, turpināt atbalsta programmu pedagogiem, kuri darbu zaudē skolu tīkla optimizācijas dēļ, un atjaunot valsts atbalstu studiju kredītu dzēšanai pedagogiem pēc studiju pabeigšanas.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) iepriekš atzina, ka pašlaik nevar dot konkrētus solījumus par pedagogu algu pieaugumu no nākamā gada, jo vēl nav skaidra 2027. gada budžeta situācija. Vienlaikus politiķe pauda apņemšanos budžeta sarunās aizstāvēt izglītības nozares prioritātes.