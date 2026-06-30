Vēl viena karsta diena: saule otrdien būs īpaši spēcīga
Foto: LETA
Otrdien gaidāms daļēji mākoņains un karsts laiks.
Sabiedrība

Vēl viena karsta diena: saule otrdien būs īpaši spēcīga

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu, liecina sinoptiķu prognozes.

Vēl viena karsta diena: saule otrdien būs īpaši sp...

Vējš turpinās pūst lēni, kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, vēl otrdien gaiss iesils līdz +24...+29 grādiem, daudzviet piekrastē vēsāks, tur +21°...+24 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts!

Dienas laikā Rigā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.
 

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