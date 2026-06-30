Otrdien gaidāms daļēji mākoņains un karsts laiks.
Sabiedrība
Šodien 06:54
Vēl viena karsta diena: saule otrdien būs īpaši spēcīga
Otrdien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu, liecina sinoptiķu prognozes.
Vējš turpinās pūst lēni, kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, vēl otrdien gaiss iesils līdz +24...+29 grādiem, daudzviet piekrastē vēsāks, tur +21°...+24 grādi. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts!
Dienas laikā Rigā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.