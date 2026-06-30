Varakļāni aicina apskatīt muižas pils brīnumus vēsturisko parku un dārzu dienās
Arī šogad Varakļānu Novadpētniecības muzejs, kas atrodas Varakļānu muižas pilī, piedalās Latvijas Piļu un muižu asociācijas iniciatīvā - vēsturisko parku un dārzu dienās. 5. jūlijā aicinām ciemos uz pili un parku, lai baudītu, iepazītu un izzinātu, kā arī atzīmētu pils arhitekta un muižas pils parka projektētāja Vinčenco Macotti 275 gadu jubileju.
Latvijas Piļu un muižu asociācijas iniciatīvas “Vēsturisko parku un dārzu dienas” ietvaros 5. jūlijā Varakļānu muižas pils vērs vaļā abu pils iekšpagalmu durvis. Šī būs arī pirmā iepazīšanās ar jaunizveidoto pils virtuves dārzu, kurā, grāfam par godu, īpaša vieta atvēlēta augiem, kuri tieši vai pastarpināti saistīti ar Varakļānu grāfa Mihaela Jana Borha dzīvi. Plkst. 12.00 – 14.00 iekšpagalmos Tevi gaidīs tējas un garšaugi, kā arī sarunas par pils iekšpagalmu pielietojumu, funkcijām un notikušajām transformācijām. Iepazīsim un tējās degustēsim to, ko piedāvā pils dārzs.
Varakļānu muižas pili ieskauj vēsturisks romantiskā stila ainavu parks. Tos abus Varakļānu grāfam Mihaelam Janam Borham projektējis itāļu arhitekts Vinčenco Macotti. Šogad arhitektam 275 gadu jubileja. Arhitekta V. Macotti piemiņai un atcerei 14.00 aicinām uz brīvdabas koncertu pils pagalmā. Koncertprogrammā “Vēstures lappuses” vokāliste Gunta Greisle, pianists Edijs Strušels un saksofoniste Ilva Ešenvalde mūs lutinās ar baroka laika mūziku ar romantisma ieskaņām.
Pils apstādījumos rožu daudzveidība ienākusi iepriekšējos divos gados, kad rozes dāvinātas akcijas “Uzdāvini pilij rozi” laikā. Vieta rozēm pie pils vēl ir un tās tik ļoti piestāv klasicisma stila pilij, tādēļ akciju turpinām arī šogad. Uzdāvini pilij dzīvu rozi, ko iestādīt, lai vairojas skaistums, lai pils dārzs pildās, zied un nes prieku gan savējiem, gan pils un pilsētas viesiem.
5. jūlijā visas dienas garumā, Vēsturisko dārzu un parku dienu ietvaros, Varakļānu Novadpētniecības muzeja apmeklējums un dalība pasākumos ir bez maksas. Muižas pils telpās līdzās pastāvīgajām ekspozīcijām, kas ļauj iepazīt grāfu Borhu dzimtu, Varakļānu grāfa dzīvesgājumu un intereses, Varakļānu vēsturi, sakrālo mantojumu un purvu kā vērtīgu dzīvotni atradīsi arī vairākas izstādes: papīrmākslas izstādi “Un atkal zilā vakarā”, novadnieces Emīlijas Klīdzējas gleznu izstādi, latviešu mākslinieku darbus no Gruduļu ģimenes personīgās kolekcijas, Vinsenta Flikigera ofortu izstādi “Ceļojumu skices” un parka gariņam Bruno Cīrulim veltītu ekspresizstādi viņa 100 gadu jubilejā.