Valsts policija ziņo par viltvārdi "Latvijas valsts mežu" hakeruzbrukuma lietā
Valsts policija pavēstījusi jaunumus AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kiberizspiešanas ietā - saistībā ar hakeri esot uzdarbojies kāds viltvārdis.
"Saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežu infrastruktūrai, Valsts policija ir konstatējusi, ka kāda ar notikumu nesaistīta persona ir patvaļīgi un nesankcionēti izlikusies par Latvijas valsts mežu pārstāvi, proti, persona valsts institūciju vārdā bez jebkādas pilnvaras veica darbības, tostarp saziņu ar kibernoziedznieku, izvēršot sarunu par potenciālu izpirkuma maksu par datu atšifrēšanu," paziņoja policija. "Šīs darbības netika saskaņotas ne ar vienu no incidenta risināšanā un izmeklēšanā iesaistītajām iestādēm. Par to arī Valsts policija šobrīd veic pārbaudi jau iepriekš sāktā kriminālprocesa – saistībā ar kiberuzburkumu Latvijas valsts mežu infrastruktūrai – ietvaros. Neviena persona nav aizturēta."
Paziņojumā teikts, ka nevienai personai nav tiesību patvaļīgi iejaukties izmeklēšanas procesā, uzdoties par cietušās organizācijas pārstāvi vai veikt darbības, jo tas var ietekmēt izmeklēšanas gaitu, apgrūtināt pierādījumu iegūšanu vai radīt citus būtiskus riskus, tostarp neatgriezeniskas sekas". Vienlaikus policija uzsvēra, ka neatsakās no palīdzības noziedzīgā nodarījuma atklāšanā vai izmeklēšanā, taču šajā lietā neviens pie likumsargiem nav vērsies.
Daudzi komentētāji policijas jauno paziņojumu uztvēra negatīvi. "Paši neko izdarīt nevar, bet kad cilvēks norāda uz neizdarību, kļūdām utt tad pret viņu ierosina izmeklēšanu," sašutis viens komentētājs. "Pilnīgs sviests. No sākuma policija ierosina krimināllietu un vēlāk sūdzas ka ar policiju cilvēki negrib sadarboties!!! Vai tā ir normāla attieksme?" vaicāja kāds cits.
Pirms tam kiberdrošības eksperts Elviss Strazdiņš pavēstījis, ka pret viņu sākts kriminālprocess. "Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess," Strazdiņš pavēstījis mikroblogošanas vietnē "X".
Tā vietā, lai pateiktu man paldies, pret mani uzsākts kriminālprocess.— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) June 29, 2026
Esmu ārā. Šī bija gara diena. Diemžēl likums aizliedz stāstīt kaut ko vairāk.— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) June 29, 2026
Strazdiņš pagājušajā nedēļā publicēja video, kurā skaidroja, kā uzbrucējiem izdevās piekļūt uzņēmuma sistēmām. Eksperts pat sazinājies ar hakeri un mēģinājis noskaidrot, kādi dati nonākuši viņa rīcībā un kādu izpirkuma maksu pieprasījis. Pēc Strazdiņa teiktā, pirmā ievainojamība LVM sistēmās, ko hakeri izmantoja, bija neatjaunināta programmatūra "GeoServer", ko LVM izmanto ģeotelpisko datu apstrādei. Tā, bija viena no vairākām ievainojamībām, lai piekļūtu LVM infrastruktūrai. Lai parādītu, kā tas darbojās, kiberdrošības eksperts uz sava mājas servera uzstādīja identisku programmatūras versiju un atkārtoja kiberuzbrukuma gaitu. Strazdiņš demonstrē, ka ar īpaši sagatavotu pieprasījumu iespējams ne tikai izveidot failus uz servera, bet arī piekļūt sensitīvai informācijai. Piemēram, iegūt lietotāju paroļu datni un nosūtīt to uz citu serveri. Lai gan paroles tiek glabātas šifrētā veidā, viņš norāda, ka daļu no tām iespējams atšifrēt dažu minūšu laikā.
Strazdiņš video atklāj arī savu saraksti ar hakeri. Pēc viņa teiktā, kiberuzbrucējs par datu atšifrēšanu un piekļuves atjaunošanu pieprasījis 600 000 eiro lielu izpirkuma maksu jeb aptuveni 0,1% no LVM apgrozījuma. Vienlaikus hakeris piedāvājis "atlaidi" – samazināt summu līdz 500 000 eiro, ja maksājums tiktu veikts caur "Monero" platformu. Sarunas laikā Strazdiņš mēģinājis vienoties par mazāku summu, taču ļaundaris kategoriski atteicies no turpmākām diskusijām.
Sarakstē hakeris apgalvojis, ka viņa rīcībā nonākuši aptuveni 400 GB datu no LVM iekšējās dokumentu sistēmas, vēl 20 GB datu no četriem "GitLab" serveriem, kuros glabājas programmatūras pirmkods, kā arī 60 GB datu ar darbinieku e-pasta informāciju. Uz jautājumu, vai nozagtie dati tiks pārdoti, kiberuzbrucējs atbildējis, ka LVM dati nevienu īpaši neinteresējot.
LVM jau iepriekš pauda, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tamlīdzīgu, kā arī to, ka visiem failiem, kas glabājas LVM informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmās, ir rezerves kopijas.
Jau vēstīts, ka atbildību par šo uzbrukumu uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, aģentūru LETA informēja kiberincidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv".
LVM IT komanda pakāpeniski un secīgi atjauno uzņēmuma iekšējo IT sistēmu darbību, lai nodrošinātu saimnieciskās darbības nepārtrauktību, pavēstīja LVM IT infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins.
LVM ir vērsies Valsts policijā saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un policija ir sākusi kriminālprocesu par hakeru kiberuzbrukumu.
LVM apgrozījums 2025. gadā bija 604,585 miljoni eiro, kas ir par 3,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 37,7% - līdz 206,73 miljoniem eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.