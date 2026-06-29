Saeimas deputāte Vergina pamet "Jauno vienotību", viļoties partijas kursā
Saeimas deputāte Ilze Vergina paziņojusi par izstāšanos no partijas "Jaunā vienotība" (JV), norādot, ka viņas redzējums vairākos izglītības nozares attīstības jautājumos arvien vairāk atšķīries no partijas izvēlētā kursa.
Par savu lēmumu politiķe informējusi publiskā paziņojumā sociālajos tīklos.
Vergina norāda, ka politikā iesaistījās pirms vairāk nekā 20 gadiem, būdama skolas direktore, ar pārliecību, ka politiski lēmumi var palīdzēt panākt pozitīvas pārmaiņas bērnu un izglītības labā. Kā uzsver deputāte, šī pārliecība nav mainījusies.
Politiķe atgādina, ka pašreizējā Saeimas sasaukuma laikā gandrīz četrus gadus būtisku daļu sava darba veltījusi izglītības nozarei. Viņas ieskatā Latvijas attīstības pamats ir kvalitatīva izglītība, kas ikvienam bērnam nodrošina agrīnu atbalsta sistēmu, atbalstu iekļaujošai izglītībai, iespējas attīstīt talantus, pieejamu psiholoģisko palīdzību un uzticēšanos skolotāju profesionalitātei.
Vienlaikus Vergina norāda, ka vairākos svarīgos jautājumos par izglītības nozares attīstību viņas redzējums aizvien vairāk atšķīries no JV izvēlētā virziena.
Deputāte atzīst, ka pēc daudziem gadiem vienā politiskajā spēkā lēmums par aiziešanu nav bijis viegls. Viņa pateicas partijas kolēģiem par kopīgi paveikto darbu, uzticēšanos un atbalstu.
"Vērtības, kuru dēļ ienācu politikā, paliek. Ar tām turpināšu savu darbu," paziņojumā norāda Vergina.
Plašāku informāciju par turpmākajiem politiskajiem plāniem deputāte pagaidām nav sniegusi.
Iepriekš LETA vēstīja, ka JV premjera amata kandidāts būs Saeimas deputāts, bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens.
Savukārt bijusī premjere, tagad Saeimas deputāte Evika Siliņa (JV) būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere.
JV trešdien Domes sēdē iepazīstinās ar savu Ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām.
Politiskais spēks, kurš līdz ar Siliņas Ministru kabineta demisiju zaudēja vadošo lomu valdībā, ilgstoši neatklāj, kurš būs tās premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Agrāk neoficiāli izskanēja, ka tā varētu būt Siliņa vai pašreizējā ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Siliņa iepriekš, taujāta par JV izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, teica, ka šis jautājums partijai vēl jāpārdomā.
Braže savukārt aģentūrai LETA iepriekš sacīja, ka JV ir vairāki spēcīgi līderi un politiķi, kuri nākotnē varētu uzņemties premjera amatu.