Ūdens motociklists drāžas pie Rojas piekrastes, apdraudot gulbjus. (ekrānuzņēmums no video)
Novadu ziņas
Šodien 18:52
"Un ja tur būtu bijuši cilvēki?!?": Rojā sašutuši par ūdens motociklistiem
Sociālajā vietnē "Facebook" publicēts video, kurā divi pārgalvīgi ūdens motociklisti izklaidējas jūrā pie Rojas.
Izrādās, viņi drāzušies pa jūru, neliekoties ne zinis par tur peldošajām gulbju ģimenēm.
"Saprotiet, man ļooti patīk aktīvā atpūta un, ja pavisam godīgi, nekāda dabas mīļotāja neesmu, taču šis pat man likās par traku," pavēstīja video publicējusī "Facebook" lietotāja. "Gulbju delegācija ar mazuļiem mitinās tieši šajā piekrastē un te vienam pārītim ģeniāla ideja braukt tieši virsū? Jautri taču.."
Viņa pauda sašutumu par tādu braukšanas stilu, kas potenciāli var apdraudēt ne tikai putnus. "Tas nav pārāk tālu no krasta..parasti šajā attālumā man vīrs peldas. Paldies Dievam, ne šoreiz! Ja šie gulbjus nepamanīja, vai pamanītu ūdenī peldošu galvu," retoriski vaicā sašutusī aculieciniece.