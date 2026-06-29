Ropažu novadā pēc ūdens pārbaudēm noteikts peldēšanās aizliegums trīs vietās.
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Šodien 19:29
Trīs Ropažu novada peldvietās aizliegts peldēties ūdens piesārņojuma dēļ
Ropažu novadā pēc veiktajām ūdens kvalitātes pārbaudēm trīs neoficiālajās peldvietās noteikts peldēšanās aizliegums.
2026. gada 16. un 17. jūnijā akreditēta laboratorija "Vides audits" veica ūdens kvalitātes pārbaudes Ropažu novada neoficiālajās peldvietās. Peldvietas ūdens kvalitātes operatīva novērtēšana pamatojas uz Veselības inspekcijas eksperta slēdzienu.
Pēc mikrobioloģisko analīžu rezultātiem peldēties aizliegts trīs peldvietās: Mazā Jugla, Līčos pie P4 tilta; Silezers, Silakrogs un Baltezers pie sanatorijas, Garkalnes pag. zarnu enterokoku un/ vai E. Coli pārsnieguma dēļ.
Peldvietu ūdens analīžu rezultāti ir apkopoti un publicēti Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē, sadaļā "Peldvietu ūdens kvalitāte".