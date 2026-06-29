Ropažu Kultūras centrā apskatāma izstāde par Zemessardzes attīstību.
Novadu ziņas
Šodien 16:21
Ropažos atklāta Zemessardzes vēsturei veltīta izstāde
Līdz 17. jūlijam Ropažu Kultūras centrā apmeklētājiem ir iespēja apskatīt izstādi "Zemessardzei 35 gadi", kas veltīta Zemessardzes vēsturei, attīstībai un ieguldījumam Latvijas valsts aizsardzībā.
Gadu gaitā ir uzkrātais plašais vēsturisko materiālu klāsts, kas atspoguļo Zemessardzes veidošanos un attīstību pēdējo 35 gadu laikā. Izstādē ir apkopotas fotogrāfijas, dokumenti, publikācijas, apbalvojumi, formas tērpi, krūšu zīmes un literatūra, kas liecina par Zemessardzes attīstību un tās cilvēku ieguldījumu Latvijas valsts aizsardzībā.
Ropažu pašvaldība aicina ikvienu interesentu apmeklēt izstādi "Zemessardzei 35 gadi" Ropažu Kultūras centrā un iepazīt Zemessardzes vēsturi, tradīcijas un attīstības ceļu no tās dibināšanas līdz mūsdienām.
Izstāde apskatāma līdz 17. jūlijam darbdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Ieeja bez maksas.