Ellīgais karstums turpināsies arī rīt - gaiss iesils līdz +29 grādiem
Lai gan stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, vēl otrdien gaiss iesils līdz +24...+29 grādiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Daudzviet piekrastē būs vēsāks, tur gaiss iesils līdz +21...+24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss būs augsts. Dienā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni.
Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule, un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25…+27 grādiem.
Naktī uz otrdienu mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, un nokrišņi netiek prognozēti. Pūšot lēnam vējam, dažviet sabiezēs migla, dūmaka, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +16...+21 grādu. Vietām valstī gaidāma tā sauktā tropiskā nakts.
Galvaspilsētā naktī debesis būs lielākoties skaidras, vien nakts otrajā pusē debesis aizklās mākoņi, un nokrišņi nav gaidāmi. Minimālā gaisa temperatūra būs ap +20 grādiem, kas nozīmē, ka pilsētā otro nakti pēc kārtas būs novērojama tropiskā nakts.