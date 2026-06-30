Kultūra
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Nedēļas nogalē Latvijas pilis un muižas aicina uz Vēsturisko parku un dārzu dienām
Jau šajā nedēļas nogalē, 4. un 5. jūlijā, Latvijas pilīs un muižās norisināsies Vēsturisko parku un dārzu dienas. To laikā apmeklētāji varēs doties ekskursijās, baudīt koncertus, piedalīties radošajās darbnīcās, tējas pēcpusdienās un citās aktivitātēs visai ģimenei.
Šeit neliels ieskats, ko piedāvās dažas no pilīm un muižām:
- Blankenfeldes muižā nedēļas nogalē apmeklētājiem būs pieejama dārza un parka apskate, tostarp notiks ekskursijas ar gidu. Apmeklētāji varēs apskatīt muižas muzeju un kungu namu, kā arī nobaudīt plūškoka ziedu tēju.
- Savukārt Apriķu muižā apmeklētāji varēs baudīt un izzināt tējas tradīcijas muižas vidē, bet Jaunmoku pilī nedēļas nogalē notiks pasākuma programma "Zāļu tēja tavā kabatā". Tikmēr Ķimales muižā un parkā apmeklētāji varēs izzināt mākslu un dizainu.
- Sestdien, 4. jūlijā, Durbes pilī plkst. 16 apmeklētāji varēs vērot Durbes apkārtnes ekspresizstādi, bet plkst. 17 - operu un operešu ārijas Kaspara Fedorova un Agneses Fedorovas izpildījumā. Igates pilī un Šlokenbekas muižā apmeklētāji varēs baudīt tēju, Preiļu pilī un Ārdavas muižā notiks dažādas meistarklases, bet Elejas muižā apmeklētāji varēs pieteikties kristāltrauku skaņu terapijai.
- Tikmēr Varakļānu muižā sestdien, 4. jūlijā, plkst. 14 notiks vēsturiskā parka arhitekta Vinčenco Macotti 275 gadu jubilejai veltīts brīvdabas koncerts "Vēstures lappuses" ar baroka laika mūziku un romantisma ieskaņām.
- Savukārt svētdien, 5. jūlijā, Durbes pilī apmeklētāji varēs iepazīt pils vēsturisko interjeru un apskatīt izstādes, Valmiermuižas parkā notiks Lasīšanas svētki un aktivitātes bērniem, Tiņģeres muižā notiks retro vakars "Rožu laikā pie lēdijās Tutē", Mazmežotnes muižas dārzā apmeklētāji varēs pieteikties retrīta nodarbībām, bet Cesvaines pilī apmeklētājiem būs iespēja piedalīties tējas pēcpusdienā un klausīties koklētājas Laumas Matules koncertu.
- Dobeles pilī notiks Dārza svētki, kuros notiks svinīga augļu koku stādīšana. Tāpat dienas garumā apmeklētāji varēs apmeklēt mājražotāju tirdziņu, radošās darbnīcas bērniem un ģimenēm, kā arī notiks Aijas Andrejevas un Jāņa Aišpura koncerts "12 stāsti vasaras vakaram". Savukārt Siguldas Jaunajā pilī notiks muzikālās brokastis, bet Bīriņu pilī apmeklētāji varēs doties pastaigā un baudīt tēju.
- Lūznavas muižas parkā apmeklētāji varēs izbaudīt sajūtu dārzu ar tūju labirintu. Pastaigās varēs doties uz Kaucmindes muižas priekšdārzu, kā arī Puikules muižas parks atvērts pastaigām Dzejas takā.