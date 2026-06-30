Kuras Rīgas ielas nākotnē varētu slēgt automašīnām?
Gājēju ielas vai ielas ar izteiktu gājēju prioritāti ir viens no priekšnoteikumiem, lai pilsēta attīstītos kā vieta, kurā labi jūtas gan iedzīvotāji, gan mazie uzņēmēji, uzskata Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja vietniece Alija Turlaja.
Viņa uzsver, ka patīkama pilsēta ir tāda, kurā gan iedzīvotāji var droši pārvietoties kājām, gan savu vietu rast veikalnieki un pakalpojumu sniedzēji.
Nepietiek ar satiksmes ierobežošanu
Lai Rīga attīstītos par dzīvu, aktīvu un cilvēkiem draudzīgu pilsētu, tiek strādāts pie prioritātes – gājēju drošības ielās, tāpēc nākamos gadus Rīgā varēs sagaidīt vairāk gājēju pāreju.
“Veikalniekiem un pakalpojumu sniedzējiem ir svarīga gājēju plūsma, jo cilvēki ikdienas gaitas bieži apvieno ar iepirkšanos, kafijas pauzi vai kāda pakalpojuma izmantošanu. Tāpēc ietvēm jābūt kvalitatīvām. Tām jābūt gludām, platām un bez liekiem šķēršļiem. Vēl svarīgi, ka gājēju ielām un ielām ar augstu gājēju prioritāti ir jābūt arī noēnotām, kas nozīmē, ka pilsētā gribētu redzēt vairāk koku,” plānus ieskicē Alija Turlaja.
Viņa skaidro, ka pilnvērtīgai gājēju ielai nepietiek vien ar satiksmes ierobežošanu. Ielas profilam no ēkas līdz ēkai jābūt veidotam tā, lai cilvēks varētu brīvi pārvietoties visā tās platumā, proti, ielai jābūt bez apmalēm, augstuma atšķirībām un citiem šķēršļiem. Tikai tad veidojas vienota publiskā telpa, kurā ir viegli pārvietoties no viena veikaliņa uz citu, un nav sajūtas, ka prioritāte joprojām ir automašīnām.
Pilsētvides eksperimenti būs
Vecrīgā tuvākajos gados šādu vienotās publiskās telpas pieeju varētu sagaidīt Vaļņu ielas posmā. “Pēc būtības visa Vecrīga jau tagad ir gājēju zona, tomēr tās potenciālu joprojām ierobežo lielais automašīnu skaits un iespējas daudzviet novietot transportlīdzekļus. Ja vēlamies pilnvērtīgu gājēju vidi, Vecrīgas publiskā telpa vēl konsekventāk ir jāveido cilvēkiem,” saka Alija Turlaja.
Runājot par citām centra ielām, viņa neslēpj, ka vairākas no tām ilgtermiņā būtu piemērotas gājēju ielas statusam vai ļoti izteiktai gājēju prioritātei, ja tiktu risināti infrastruktūras un pieejamības jautājumi. Domes pārstāve norāda, ka Tērbatas, Krišjāņa Barona, Blaumaņa un Ģertrūdes ielā jau tagad redzams, ka tās ir nostiprinājušās kā pastaigu, iepirkšanās un satikšanās vietas. Arvien vairāk komerctelpu aizņem jauni pakalpojumi, showroom tipa veikali, kafejnīcas un restorāni, kas apliecina šo ielu pievilcību cilvēkiem.
“Pēdējo gadu laikā līdzīgu attīstību redzam arī Antonijas un Dzirnavu ielā, kur veidojusies aktīva restorānu un bāru vide. Tieši tāpēc pagājušajā gadā Eiropas Mobilitātes nedēļā izvēlējāmies uz nedēļas nogali slēgt šīs ielas caurbraucošai satiksmei un atvērt tās cilvēkiem. Atmosfēra bija ļoti pozitīva, un atsauksmes apliecināja, ka šādas iniciatīvas palīdz iedzīvotājiem ieraudzīt pilsēttelpas potenciālu citā gaismā,” secina Alija Turlaja.
Ņemot vērā pagājušā gada pieredzi, arī šogad plānots turpināt pilsēttelpas eksperimentus. Atkārtoti iecerēts brīvdienās aktivizēt Antonijas ielu, kur pagaidu satiksmes ierobežojumi un uzņēmēju iesaiste ielas apdzīvošanā jau iepriekš radīja ļoti pozitīvu atmosfēru. “Tāpat vēlamies novērtēt Blaumaņa ielas potenciālu, uz laiku atdodot to gājējiem un vērojot, kā šādas pārmaiņas ietekmē cilvēku paradumus, uzņēmējdarbību un ielas dzīvīgumu.”
Vēlme pēc jaunām gājēju ielām pieaug
Martā veiktajā Rīgas domes iedzīvotāju aptaujā uz jautājumu par to, kuras Rīgas ielas cilvēki vēlētos redzēt kā gājēju ielas, tika saņemtas 426 atbildes, un visbiežāk tika minēta Tērbatas iela. Nākamās bija Krišjāņa Barona un Ģertrūdes iela.
“Daudzi iedzīvotāji vēl minēja Avotu ielu, Miera ielu un Meža ielu Āgenskalnā, kā arī atkārtoti uzsvēra nepieciešamību Vecrīgu padarīt draudzīgāku gājējiem. Interesanti, ka daudz balsu saņēma Antonijas iela, kas, iespējams, liecina par to, ka pēc pagaidu satiksmes ierobežojumiem cilvēki šajā vietā saskatīja vēl lielāku potenciālu,” secina domes pārstāve.
Aptauja parādīja arī to, ka pieprasījums pēc cilvēkiem draudzīgākām ielām nav tikai pilsētas centrā. Iedzīvotāji iesūtīja priekšlikumus par mierīgāku un drošāku ielu vidi dažādās apkaimēs. Starp biežāk minētajām bija Spirgus iela Bieriņos, Tumes iela Ziepniekkalnā, Pludmales iela Vecāķos, kā arī Stūrmaņu un Slimnīcas iela Bolderājā. Alija Turlaja norāda – tas apliecina, ka vēlme pēc drošākas, klusākas un gājējiem piemērotākas pilsētvides ir aktuāla visā Rīgā, ne tikai tās centrālajā daļā.
Infrastruktūra un sabiedriskā vienošanās
“Vēlreiz vēlos akcentēt, ka pilnvērtīgas gājēju ielas izveide nav iespējama bez rūpīgas plānošanas un bieži arī bez ielas rekonstrukcijas. Piemēram, Tērbatas ielu vēl nevarētu saukt par pilnvērtīgu gājēju ielu tikai tāpēc, ka tajā, piemēram, tiktu aizliegta automašīnu satiksme. Nepieciešami pamatīgi ieguldījumi infrastruktūrā un sabiedriska vienošanās par to, kā šāda vide darbosies. Arī iedzīvotājiem, kuri dzīvo šādās ielās, būtu jārēķinās ar noteiktiem piekļuves un transporta organizācijas ierobežojumiem,” skaidro Alija Turlaja.
Tāpēc arvien biežāk starp profesionāļi runā ne tikai par klasiskām gājēju ielām, bet arī par ielām ar ļoti augstu gājēju prioritāti. “Rīgā šādu potenciālu redzu Ģertrūdes, Krišjāņa Barona, Blaumaņa, Dzirnavu un Aleksandra Čaka ielā. Arī Brīvības iela ilgtermiņā ir pelnījusi lielāku uzmanību no cilvēkcentrētas pilsētvides perspektīvas.
Vienlaikus neatsakāmies no ieceres nākotnē attīstīt arī Tērbatas ielu kā pilnvērtīgu gājēju ielu, tas ir mūsu dienas kārtībā,” apliecina Alija Turlaja. Viņa pārliecināta, ka Rīga kļūst patīkamāka tad, kad tajā būs vairāk vietas cilvēkiem, un sola: “Arī turpmāk meklēsim risinājumus, kā padarīt pilsētas ielas drošākas, pieejamākas, dzīvākas un zaļākas.”
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