Sabiedrība
Šodien 14:18
Rīgas centrā migranti, iespējams, uzmākušies sievietei - policija lietu izmeklē
Valsts policija sākusi kriminālprocesu saistībā ar iespējamu seksuālu uzmākšanos kādai sievietei Rīgas centrā. Pēc sākotnējās informācijas, notikumā varētu būt iesaistīti migranti, taču policija turpina izmeklēšanu un skaidro visus notikušā apstākļus.
Kāda sieviete mikroblogošanas vietnē X.com apgalvo, ka vakar, 28. jūnijā, Rīgas centrā, skvērā pie Latvijas Universitātes, ejot uz mājām, viņai uzmākušies divi Indijas vai Pakistānas iedzīvotājiem līdzīgi vīrieši.
"Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," norādījusi sieviete.
Valsts policija apliecināja, ka, reaģējot uz saņemto informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, sazinājās ar sievieti un pieņēma iesniegumu. Par notikušo sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Patlaban notiekot aktīvs izmeklēšanas darbs, pierādījumu apzināšana, lai identificētu personas.