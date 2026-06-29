Tunelī pie Rīgas dzelzceļa stacijas taps īpašs murālis
Pop-up mākslinieki uzsākuši murāļa jeb sienas gleznojuma “Rīgas Atlantīda” veidošanu pazemes pārejas tunelī, kas savieno Rīgas Centrālo staciju un Rīgas Centrāltirgu.
“Rīgas Atlantīda” veidotāji ir Dainis Rudens un Igors Gubenko. Dainis Rudens ir viens no vadošajiem Latvijas ielu māksliniekiem, kurš pazīstams ar iespaidīgu publisko mākslas darbu radīšanu, kas veicina dialogu un sabiedrības līdzdalību. Kopā ar viņu strādā Igors Gubenko – filozofs un kurators, kurš savos projektos pēta, kā māksla var veidot dialogu starp cilvēkiem, vietu un pilsētvidi. Mākslinieki tika atlasīti konkursā, kurā speciāla žūrija izvēlējās labāko zaļās pilsētas motīvu un konceptu vietējo iedzīvotāju kopienu iesaistei.
Iedvesmojoties no pilsētas kanāla ekosistēmas, vietējiem stāstiem un „Urban ReLeaf” klimata datiem, sienas gleznojums pārvērtīs šo vietu par iespaidīgu zemūdens pasauli, kas aicinās cilvēkus pārdomāt saikni starp pilsētas dzīvi, dabu un klimata noturību.
Koncepcija tika izstrādāta, plaši iesaistot sabiedrību un veicot izpēti, tostarp intervējot vietējos iedzīvotājus, garāmgājējus, tirgotājus un ekspertus. Izpētes rezultāti liecināja, ka daudzi cilvēki pilnībā neapzinās svarīgo lomu, kādu Rīgas pilsētas kanāls spēlē bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, pilsētvides atdzesēšanā, gaisa kvalitātes uzlabošanā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā.
Murālis atspoguļo arī plašāku tematiku – pilsētas pielāgošanos klimata pārmaiņām un cilvēka attiecības ar vidi. Klimata pārmaiņu ietekme pilsētās kļūst arvien izteiktāka – karstuma viļņi un ekstremāli laikapstākļi uzsver nepieciešamību veidot noturīgāku pilsētvidi. Zaļās zonas, koki un ūdens elementi vienlaikus mazina šo ietekmi un uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vienlaikus palīdzot atjaunot cilvēka saikni ar dabu.