LU turpina uzņemt topošos latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus
Latvijas Universitātē (LU) līdz 10. jūlijam noritēs elektroniskā pieteikšanās studiju programmai darbam ar pieaugušajiem "Latviešu valodas kā svešvalodas skolotājs", informēja augstskola.
Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus latviešu valodas mācīšanai pieaugušajiem, īpaši atbalstot ārvalstu pilsoņu un mazākumtautību pārstāvju integrāciju Latvijas sabiedrībā.
Studiju programmā iespējams apgūt mūsdienīgas mācību metodes, izglītības psiholoģiju darbā ar pieaugušajiem, latviešu valodas kā svešvalodas didaktiku, tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē, kā arī starpkultūru komunikācijas prasmes, norādīja augstskolā.
Studijas pieejamas vienu gadu un pusotru gadu ilgās studiju programmās. Uzņemšanas prasības atšķiras atkarībā no pretendenta iepriekš iegūtās augstākās izglītības un sagatavotības latviešu filoloģijā.
Vasaras uzņemšanā paredzētas 30 valsts budžeta vietas, un studējošajiem būs iespēja pretendēt arī uz stipendiju līdz 280 eiro mēnesī.
LU plāno līdz 2028. gadam sagatavot aptuveni 80 jaunus latviešu valodas kā svešvalodas skolotājus. Programmu izstrādājuši augstskolas docētāji sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūras speciālistiem, bet tās īstenošanu atbalsta Eiropas Sociālais fonds "Plus".