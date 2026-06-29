Neparasta patruļa pilsētas centrā: policijas zirgi Lilioms un Gaizers priecē rīdziniekus un tūristus. FOTO
Foto Valsts policija/Facebook
Sabiedrība

Neparasta patruļa pilsētas centrā: policijas zirgi Lilioms un Gaizers priecē rīdziniekus un tūristus. FOTO

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Jauns.lv

Vakar, 28. jūnijā, Vecrīgas ielās garāmgājēju uzmanību piesaistīja neierasts skats -  patruļā pa pilsētas ielām policisti bija devušies ar dienesta zirgiem.

Neparasta patruļa pilsētas centrā: policijas zirgi...

Valsts policija  informē, ka sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Rīgas vēsturiskajā centrā piesaistīti dienesta zirgi Lilioms un Gaizers.

Zirgu izmantošana sabiedriskās kārtības uzraudzībā ir ikdienas prakse, īpaši aktīvajā tūrisma sezonā.  Četrkājainie likumsargi kopā ar jātniekiem veica uzraudzību Vecpilsētas ielās.

Foto Valsts policija/Facebook
Foto Valsts policija/Facebook

 

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