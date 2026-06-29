"airBaltic" jaunais vadītājs pelna mazāk nekā Gauss - zināms, par cik
Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" jaunais izpilddirektors Erno Hildēns atalgojumā no kompānijas pagājušā gada decembrī saņēmis 57 211 eiro, kas ir par aptuveni 18% mazāk nekā vidēji mēnesī saņēma bijušais aviokompānijas vadītājs Martins Gauss, liecina aprēķini, balstoties uz Hildēna iesniegto amatpersonas ienākumu deklarāciju par 2025. gadu.
Hildēns darbu aviokompānijā sāka pērn 1. decembrī, un decembrī viņš atalgojumā no aviokompānijas saņēma 57 211 eiro.
Savukārt Gauss 2024. gadā kopumā atalgojumā no aviokompānijas saņēma 838 568 eiro, tādējādi viņa vidējie mēneša ienākumi veidoja aptuveni 69 881 eiro, liecina Gausa iesniegtā amatpersonas ienākumu deklarācija par 2024. gadu.
Precīzu Hildēna atalgojuma apmēru būs iespējams uzzināt, kad viņš iesniegs deklarāciju par 2026. gadu.
"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs aģentūrai LETA skaidroja, ka Hildēnam nav noteikts pārbaudes laiks un viņam ir noteikta fiksēta alga. Viņš skaidroja, ka zināmas atšķirības mēnešalgai no deklarētajiem ienākumiem ir iespējamas, jo tas ir atkarīgs arī no tā, vai kompensētie izdevumi, piemēram, nomāta mītnes vieta, tiek iekļauti pie ienākumiem.
Martinovs piebilda, ka "airBaltic" vadītājs tika izraudzīts starptautiskā konkursā, kur pieteicās vairāk nekā 40 kandidāti no vairākām valstīm, un izvēli veica konkursa nominācijas komisija. "Konkursa pēdējā kārtā kandidāti paziņoja alatgojuma ambīcijas, tādēļ no šī viedokļa šis atalgojums ir noteikts objektīvi. Tostarp tas atbilst "airBaltic" situācijai, jaunā vadītāja uzdevumiem un starptautiskās vides līmenim," sacīja Martinovs.
Viņš piebilda, ka principā šis atalgojums ir atbilstošs konkursa nosacījumiem, aviokompānijas darbībai, kā arī riskiem, kas jāuzņemas vadītājam.
Deklarācija arī liecina, ka Hildēns pagājušā gada beigās divās bankās uzkrājis kopumā 393 426 eiro. Tostarp Somijas "Bank Pirkanmaa" viņam 2025. gada beigās bija bezskaidras naudas uzkrājumi 111 012 eiro apmērā, bet Zviedrijas "SEB Bank" viņam bija uzkrājumi 3 056 141 Zviedrijas kronu (282 414 eiro) apmērā.
Vienlaikus Hildēna parādsaistības pagājušā gada beigās veidoja 458 954 eiro.
Tāpat viņš bija izsniedzis divus aizdevumus, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas - attiecīgi par 140 000 eiro un 54 000 eiro.
Viņam pagājušā gada decembra beigās piederēja finanšu instrumenti 365 049 eiro vērtībā. Hildēns uzrādījis, ka viņam ir ieguldījumi gan privātajos pensiju fondos, gan arī dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu.
Hildēnam pagājušā gada beigās īpašumā bija būve Tamperē, Somijā, un kopīpašumā divas būves Somijā - Tūsulā un Kangasalā. Tāpat viņam nomā bija dzīvoklis Rīgā.
Viņa īpašumā pagājušā gada beigās bija arī trīs automašīnas, tostarp 2017. un 2024. gada izlaides BMW un 2017. izlaides gada "Chevrolet". Viņam piederēja arī 2018. gada izlaides motocikls "Honda" un 2022. gada izlaides motocikls "Harley Davidson", kā arī 2022. gada kvadricikls "BRP Can-Am", 2019. gada laiva "Marino" un 2024. gada ūdens motocikls "Sea-Doo".
Hildēns norādījis, ka viņš ir valdes loceklis divos Somijā reģistrētos uzņēmumos - "Hilden Invest" un "Habitus Hilden".
LETA jau vēstīja, ka Hildēns 2025. gada 1. decembrī sāka darbu "airBaltic" izpilddirektora amatā.
Tāpat vēstīts, ka "airBaltic" padome pērn 7. aprīlī nolēma no amata atbrīvot aviokompānijas valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru Gausu, kurš šajā amatā strādāja kopš 2011. gada 1. novembra.