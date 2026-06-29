"Splendid Palace" vasarā aicina iepazīt kinoteātra aizkulises un vēsturi
Kinoteātris "Splendid Palace" vasaras mēnešos aicina rīdziniekus un pilsētas viesus nesteidzīgā kultūras piedzīvojumā - īpašās ekskursijās gida pavadībā pa vienu no krāšņākajiem un senākajiem Eiropas kinoteātriem.
Apmeklētājiem būs iespēja izzināt kinoteātra vairāk nekā gadsimtu ilgo vēsturi, iepazīt unikālo neorokoko interjeru un dzirdēt stāstus par vietu, kas jau kopš 1923. gada ir neatņemama Latvijas kino kultūras sastāvdaļa.
Ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt arī publikai ikdienā nepieejamas telpas un uzzināt aizraujošus faktus par kinoteātra arhitektūru, leģendām un kino skatīšanās tradīcijām dažādos laikmetos. "Splendid Palace" ir viens no retajiem vēsturiskajiem kinoteātriem Eiropā, kas joprojām saglabājis savu sākotnējo funkciju un autentisko interjeru, kļūstot par nozīmīgu kultūras un kino mantojuma vietu.
Ekskursijas noslēgumā apmeklētāji tiks aicināti noskatīties režisora Jāņa Ābeles Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" godalgoto īsmetrāžas dokumentālo filmu "81 metrs". Filma uzņemta uz 8 mm kinolentas un poētiskā, nostalģiskā valodā stāsta par Latvijas kinoteātriem, kino telpas nozīmi un laika ritējumu. Tajā iemūžināti Latvijas kinoteātri laikā, kad tie bija slēgti skatītājiem, radot unikālu vizuālu liecību par kino kultūras telpu.
"Ekskursija un filma kopā veido īpašu pieredzi, kas ļauj ne vien iepazīt "Splendid Palace" vēsturi, bet arī ieraudzīt kinoteātri kā kultūras fenomenu un vietu, kur jau vairāk nekā simts gadus sastopas arhitektūra, māksla un kino," uzsver kinoteātra "Splendid Palace" vadītāja Ildze Egliņa.
Ekskursijas gida pavadībā notiek latviešu un angļu valodā, un biļetes iespējams iegādāties kinoteātra tīmekļa vietnē www.splendidpalace.lv.