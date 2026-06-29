Latvijas valsts mežiem izpirkuma maksa par datu atšifrēšanu nav pieprasīta.
Sabiedrība
Šodien 11:43
Latvijas valsts mežiem izpirkuma maksa par datu atšifrēšanu nav pieprasīta
Pēc pagājušajā nedēļā notikušā kiberincidenta AS “Latvijas valsts meži” (LVM) IT infrastruktūrai, medijos izplatīta nepatiesa informācija, ka kiberuzbrukuma īstenotājs pieprasījis uzņēmumam izpirkuma maksu par datu atšifrēšanu vairāk nekā 600 000 eiro apmērā.
LVM Informācijas tehnoloģiju un attīstības direktors Māris Kuzmins uzsver:
“Varam apliecināt, ka par īstenoto kiberincidentu atbildīgais nav sazinājies ar LVM un nav prasījis izpirkuma maksu apmaiņai pret datu atšifrēšanu. Pat ja izpirkuma maksa tiktu prasīta, uzņēmums to nemaksātu.
Mums ir pieejamas visu uzņēmuma datu rezerves kopijas un nekādi datu zudumi nav konstatēti, tāpēc turpinām pakāpeniski atjaunot IT sistēmu darbību. Šobrīd lielākā daļa LVM iekšējo informācijas sistēmu ir pilnībā pieejamas darbam un jau šodien viena no informācijas sistēmām būs pieejama sadarbības partneriem.”
Ņemot vērā darbības nepārtrauktības plānu, jau 26. jūnijā uzņēmums atsāka koksnes produktu piegādes lielākajai daļai koksnes produktu pircēju.