PVD aptur nelegālas noliktavas darbību
Pārbaudot informāciju par iespējamu iesaistīšanos pārtikas apritē bez nepieciešamās reģistrēšanās Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), PVD veica pārbaudi SIA "Topfruit" noliktavā Sniķeres ielā 25, k-1, Rīgā.
Pārbaudē konstatēts - lai gan SIA "Topfruit" ir PVD reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā uzņēmuma darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā Sniķeres ielā.
Pārbaudes brīdī noliktavā - higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši.
Noliktavā konstatēta ne vien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums ne tikai telpās, kurās norisinās produkcijas fasēšana, bet arī labierīcībās. Tas nozīmē, ka darbinieki nevarēja pilnvērtīgi ievērot personīgo higiēnu, kas ir būtisks faktors darbā ar pārtiku. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes.
Pārbaudes laikā konstatēti ķirši kastēs bez marķējuma, kas ļautu konstatēt to izcelsmi. Sastādīts akts par pārtikas izplatīšanas apturēšanu un apturētas 3 tonnas ķiršu.
Par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, kā arī higiēnas prasību pārkāpumiem, Pārtikas un veterinārais dienests ir uzsācis administratīvā pārkāpuma procesu.