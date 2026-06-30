“Dzīvo pie pašas jūras, bet līdz tai jāiet 5 kilometri”: jauns žogs pie Vecāķiem sadusmo vietējos
Sociālajos tīklos plašu diskusiju izraisījis Roberta Bērziņa ieraksts par jaunuzbūvētu žogu posmā no Kalngales līdz Vecāķiem. Viņš situāciju ironiski nodēvējis par vietējo “Meksikas robežu”, norādot, ka žogs gar dzelzceļa sliedēm būtiski apgrūtinot iedzīvotāju nokļūšanu līdz jūrai.
Bērziņš savā ierakstā paudis sašutumu, ka vietējiem iedzīvotājiem, kuri iepriekš līdz jūrai varējuši nokļūt, šķērsojot sliedes, tagad esot jāmet ievērojams līkums.
Māja pie jūras, bet līdz jūrai jāiet apkārt
“Tev māja principā pie jūras, tev jāpāriet pāri sliedēm un tu esi jūrā, bet tagad ir jāiet apkārt 5 kilometri,” situāciju raksturo Bērziņš.
Viņaprāt, jaunais žogs, ko viņš ironiski nodēvējis par jauno Meksikas robežu, ne tikai apgrūtina cilvēku ikdienu, bet var radīt riskus arī meža dzīvniekiem. Bērziņš norāda, ka sēta izbūvēta vienā sliežu pusē, tāpēc dzīvnieki, šķērsojot dzelzceļu, var nonākt pie šķēršļa un sākt meklēt izeju gar žogu, tādējādi ilgāk uzturoties bīstamā vietā.
“Žogam nauda bija, pārejai — ne?”
Ieraksts izraisījis asas reakcijas. Vieni uzskata, ka drošība pie dzelzceļa ir prioritāte, citi pārmet projekta īstenotājiem nepietiekamu domāšanu par vietējo iedzīvotāju ikdienas maršrutiem un piekļuvi jūrai.
Daļa komentētāju neslēpa sašutumu par projekta loģiku, norādot, ka šādā vietā būtu bijis jādomā ne tikai par drošību, bet arī par cilvēku ikdienas maršrutiem, piekļuvi jūrai un dzīvnieku pārvietošanos.
Vairāki cilvēki ironizēja, ka jaunais nožogojums drīz vien varētu kļūt par “Lielo Latvijas mūri” vai jaunu tūrisma objektu. Citi jokoja, ka vietējie paši varētu izdomāt neoficiālus risinājumus, žogā izveidojot “vārtiņus” vai caurumus. Komentāros vairākkārt izskanēja arī doma, ka “žogam nauda atradusies”, bet pārejai, tiltam vai tunelim — ne.
Ne mazums komentētāju uzsvēra, ka problēma nav pašā drošības idejā, bet tajā, ka risinājums, viņuprāt, nav pārdomāts līdz galam. Cilvēki jautāja, kāpēc līdztekus žogam nav paredzēta legāla gājēju pāreja, vārtiņi, koka laipa, tunelis vai gaisa tilts, kas ļautu vietējiem un atpūtniekiem nokļūt līdz jūrai, neapdraudot sevi uz sliedēm.
Tikmēr citi sociālo tīklu lietotāji aicināja uz situāciju raudzīties no drošības viedokļa. Viņi atgādināja, ka dzelzceļa sliedes nav paredzētas šķērsošanai jebkurā vietā un ka oficiālas pārejas tiek ierīkotas tieši tāpēc, lai mazinātu negadījumu risku. “Nav ko staigāt pa sliedēm,” rakstīja vairāki komentētāji, norādot, ka cilvēkiem jāizmanto paredzētās šķērsošanas vietas.
Atsevišķi komentētāji arī pauda viedokli, ka sašutums esot pārspīlēts, jo papildu pastaiga līdz jūrai neesot traģēdija. Citi gan tam nepiekrita, uzsverot, ka vietējiem iedzīvotājiem tas nav vienreizējs gājiens uz pludmali, bet ikdienas piekļuves jautājums.
Komentāros izskanēja arī pārmetumi projekta īstenotājiem un aicinājumi noskaidrot, kurš pieņēmis lēmumu par šādu risinājumu. Daļa cilvēku pieļāva, ka šis ir kārtējais nepārdomātais infrastruktūras projekts, kurā formāli drošības prasības ir izpildītas, bet par reālo cilvēku pārvietošanos nav padomāts pietiekami.
LDz gatavs vērtēt pārejas izbūvi, ja iniciatīvu uzņemsies pašvaldība
Skaidrojumu par situāciju Jauns.lv sniedzis arī “Latvijas dzelzceļš” (LDz). Uzņēmumā norāda, ka žoga izbūve posmā Vecāķi–Kalngale ir Ādažu novada pašvaldības īstenota projekta “Maģistrālās veloceļa infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava” daļa, kas saistīta ar veloceļa izbūvi šajā posmā.
LDz uzsver, ka pats šo žogu nav būvējis, taču tehniskajos noteikumos projekta īstenotājam bija izvirzīta prasība veloceļa infrastruktūru dzelzceļa zemes nodalījuma joslā norobežot no sliežu ceļa puses. Tas darīts, lai nepieļautu nepiederošu personu atrašanos dzelzceļa nodalījuma joslā un sliežu šķērsošanu nepiemērotās vietās.
Uzņēmums atgādina, ka posmā Vecāķi–Kalngale oficiālas dzelzceļa šķērsošanas vietas atrodas pie Vecāķu stacijas un Kalngales pieturas punkta. Līdz ar to, pēc LDz skaidrotā, iedzīvotāji un atpūtnieki pie jūras var nokļūt, izmantojot šīs paredzētās šķērsošanas vietas.
LDz arī norāda, ka sliežu ceļus drīkst šķērsot tikai tam paredzētās vietās. Par dzelzceļa šķērsošanu neatļautā vietā var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods līdz 125 eiro.
Vienlaikus LDz uzsver, ka no projekta īstenotāja līdz šim nav saņemta iniciatīva izvērtēt gājēju pārejas ierīkošanu pāri dzelzceļam šajā posmā.
“Lēmumi par gājēju plūsmu organizāciju ārpus dzelzceļa infrastruktūras, tostarp par piekļuvi jūrai, ietvēm, takām un veloceļa savienojumiem, ir skatāmi pašvaldības un projekta īstenotāja kompetencē. Attiecīgi, ja pie LDz vērsīsies ar iniciatīvu izbūvēt atbilstoši aprīkotu gājēju pāreju pāri dzelzceļam ar nosacījumu, ka vienlaicīgi no pašvaldības puses tiks izbūvētas arī pieejas šādai pārejai, noteikti esam gatavi izskatīt un izvērtēt šādu iespēju. Līdz šim šāda iniciatīva nav bijusi,” portālam skaidro uzņēmumā.