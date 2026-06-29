Ilūkstē gaidāmi vērienīgi Sēlijas tautas mākslas svētki
18. jūlijā Augšdaugavas novada Ilūkstē norisināsies X Tautas mākslas svētki "Sēlija rotā", kuros pulcēsies Sēlijas tautas mākslas kolektīvi un svētku apmeklētāji no dažādām vietām.
Šogad, atzīmējot savu desmito jubileju, svētki simboliski atgriežas mājās. Tieši Ilūkstē 2013. gadā tika aizsākta "Sēlija rotā" tradīcija, norāda pasākuma rīkotāji.
Dienas pirmajā pusē Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā norisināsies forums "Sēlijas attīstībai", nevalstisko organizāciju tīklošanās pasākums "Sēlijas sirds sarunas", kā arī Sēlijas amatierteātru izrādes. Būs arī Sēlijas kulinārā mantojuma degustācijas. Visas dienas garumā pilsētas parkos un skvēros skanēs amatiermākslas kolektīvu koncerti, būs apskatāmas lietišķās mākslas izstādes "Sēlijas dvēseles raksti", kā arī darbosies radošās aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.
Svētku galvenā daļa sāksies ar dalībnieku gājienu no Ilūkstes Raiņa vidusskolas uz estrādi, kur notiks lielkoncerts ar koru, deju kolektīvu un īpašo viesu piedalīšanos. Vakara noslēgumā notiks svētku balle.
Tautas mākslas svētkos plāno piedalīties aptuveni 1200 dalībnieku no Augšdaugavas, Aizkraukles un Jēkabpils novadiem.