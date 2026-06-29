Karstums turpinās, bet daļai rīdzinieku rīt nāksies iztikt bez karstā ūdens
AS "Rīgas Siltums" rīt, 30.jūnijā, veiks siltumcentrāles “Ziepniekkalns” siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Pārbaudes laikā Ziepniekkalnā, Torņakalnā, Atgāzenē nebūs pieejams karstais ūdens.
Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus.
"Rīgas Siltums" atgādina - ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem jānodrošina drošs siltumapgādes sistēmu atslēgums no "Rīgas Siltums" siltumtīkliem.
Iedzīvotāju drošībai, lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā apkārtējā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (zaļganas nokrāsas ūdens), pirms hidrauliskās pārbaudes to atdzesē līdz +45 grādiem, tāpēc karstā ūdens temperatūra pazemināsies jau iepriekšējās dienas vakarā.
Hidrauliskā pārbaude tiek veikta vienas dienas laikā. Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau tās pašas dienas vakarā, izņemot vietās, kur tiek atklāti siltumtīklu bojājumi, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.