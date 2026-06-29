Asinsdonoru centrs šonedēļ dosies 13 izbraukumos pie donoriem
Šonedēļ asinis varēs ziedot 13 Valsts asinsdonoru centra (VADC) izbraukumos vairākās Latvijas vietās, liecina VADC publicētā informācija.
Šodien donori no plkst. 9 līdz 13 gaidīti Jēkabpils stadiona telpās, Brīvības ielā 289, kā arī no plkst. 10 līdz 13 Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 1.
Tāpat šodien no plkst. 10 līdz 14 asinis varēs ziedot specializētā autobusa izbraukumā pie veikala "Rimi" Valdemāra ielā 112 Rīgā. No plkst. 10 līdz 14 donori gaidīti arī Ventspils augstskolā/Biznesa inkubatorā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Donoru ērtībai Ventspilī vēlams iepriekš pierakstīties pa tālruni 26669363.
Savukārt otrdien, 30. jūnijā, asinis varēs ziedot Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6, no plkst. 9 līdz 13, kā arī Daugavpils Olimpiskajā centrā, Stadiona ielā 1, no plkst. 10 līdz 13.
Rīgā otrdien specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies Jaunajā Teikā, Gustava Zemgala gatvē 74.
Trešdien, 1. jūlijā, donori no plkst. 9 līdz 12 gaidīti Rogovkas ambulancē Rēzeknes novadā, bet no plkst. 10 līdz 14 - Ogres kultūras centrā, Brīvības ielā 15, Ogrē.
Rīgā trešdien specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa", Brīvības gatvē 372.
Ceturtdien, 2. jūlijā, asinis varēs ziedot specializētajā autobusā pie tirdzniecības centra "Spice" C ieejas, Lielirbes ielā 29, Rīgā no plkst. 10 līdz 14.
Piektdien, 3. jūlijā, donori no plkst. 10 līdz 13 gaidīti Vecumnieku Tautas namā, Rīgas ielā 5, Vecumniekos. Tajā pašā dienā Rīgā specializētais autobuss no plkst. 10 līdz 14 atradīsies pie "AM Furnitūra", Dārzciema ielā 60F.
Informācija VADC tīmekļvietnē liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B-, A- un 0-.
Asinis iespējams ziedot arī pastāvīgajās ziedošanas vietās. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32. Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41.