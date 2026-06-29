LIAA biznesa inkubācijas programmas uzņēmums Adsmom piesaista vairāk nekā 600 000 ASV dolāru investīciju
Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmums Adsmom pēdējo desmit mēnešu laikā piesaistījis vairāk nekā 600 000 ASV dolāru investīciju no privātajiem investoriem un riska kapitāla fondiem, tostarp starptautiski atzītā fonda 500 Global. Uzņēmums ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa inkubācijas programmas dalībnieks.
Adsmom ir Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmums, ko dibinājuši Kristiāns Lancmanis, Matīss Andersons un Raimonds Vizulis un kas izstrādā platformu reklāmu datu analīzei. Tā apkopo un ar mākslīgā intelekta palīdzību analizē datus no pasaules lielākajām digitālajām reklāmu platformām kā Meta, Google, TikTok, YouTube un LinkedIn, palīdzot uzņēmumiem un mediju aģentūrām labāk izprast konkurentu aktivitātes, tirgus tendences un pieņemt datos balstītus mārketinga lēmumus.
Piesaistītais finansējums ļaus uzņēmumam turpināt attīstīt tehnoloģiju, paplašināt komandu un stiprināt pozīcijas Eiropas un Apvienotās Karalistes tirgos. Šobrīd Adsmom platformu izmanto vairāk nekā 3300 lietotāju, bet uzņēmuma klientu vidū ir mediju aģentūras un uzņēmumi Baltijā, Polijā un Apvienotajā Karalistē. Pēdējā gada laikā uzņēmuma komanda pieaugusi no trim līdz septiņiem cilvēkiem, vienlaikus saglabājot vairāk nekā 60 % mēneša izaugsmes tempu.
"Mērķis nav uzbūvēt startup tikai Baltijas tirgum. Mēs būvējam produktu, kas var konkurēt globāli. Darbs ar uzņēmumiem, kuru budžeti nereti pārsniedz miljardu eiro, rāda, ka esam uz pareizā ceļa," saka Adsmom līdzdibinātājs un vadītājs Kristiāns Lancmanis.
Viņš uzsver, ka piesaistītās investīcijas uzņēmumam nozīmē ne tikai papildu kapitālu izaugsmei, bet arī starptautisku investoru uzticēšanos uzņēmuma komandai un tehnoloģijai.
"Šī investīcija nav tikai kapitāls, kas straujāk palīdzēs iet uz priekšu, bet gan uzticība no investoriem, kuri paši ir uzbūvējuši veiksmīgus uzņēmumus. Šis atbalsts ļauj mums pieņemt drosmīgākus lēmumus un domāt plašāk."
Adsmom attīstības stāsts spilgti parāda, cik nozīmīga uzņēmuma izaugsmes sākumposmā ir mērķtiecīga atbalsta vide. Līdzās uzņēmēju zināšanām, neatlaidībai un spēcīgai komandai nozīmīga loma ir arī iespējai saņemt profesionālu atbalstu, konsultācijas un attīstības instrumentus, kas uzņēmumiem pieejami LIAA Biznesa inkubācijas programmā.
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver, cik nozīmīga Latvijas uzņēmējdarbības attīstībā ir vide, kurā labas idejas var izaugt par starptautiski konkurētspējīgiem uzņēmumiem.
"Adsmom ir labs piemērs tam, kā mērķtiecīgs darbs, spēcīga komanda un skaidrs redzējums var pārtapt uzņēmumā, kas spēj piesaistīt starptautisku investoru uzmanību. LIAA Biznesa inkubācijas programmas mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem iziet šo attīstības ceļu pēc iespējas ātrāk un pārliecinošāk. Mēs redzam, ka Latvijas uzņēmējiem ir idejas un ambīcijas. Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus, kuros tās var izaugt par konkurētspējīgiem uzņēmumiem."
LIAA Biznesa inkubācijas programma sniedz atbalstu uzņēmumiem vienā no nozīmīgākajiem attīstības posmiem – ceļā no perspektīvas biznesa idejas līdz konkurētspējīgam produktam un pirmajiem eksporta tirgiem. Programmas ietvaros uzņēmumiem ir pieejams mentoru atbalsts, konsultācijas, uzņēmējdarbības attīstības pakalpojumi un līdzfinansējums, kas palīdz pilnveidot produktus, attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, stiprināt eksportspēju un sagatavoties investīciju piesaistei.
Kopš programmas darbības sākuma tās atbalstu izmantojuši vairāk nekā 1600 uzņēmumu visā Latvijā. Uzņemšana LIAA Biznesa inkubācijas programmā notiek divas reizes gadā, un nākamā pieteikšanās kārta plānota jau šī gada rudenī.
LIAA Biznesa inkubācijas programma ir viena no Latvijas galvenajiem atbalsta instrumentiem agrīnās stadijas uzņēmumu attīstībai, sniedzot gan praktisko, gan finansiālo atbalstu jauniem uzņēmumiem. Programmas ietvaros uzņēmēji var saņemt līdzfinansējumu līdz 70% apmērā plašam biznesa attīstības pakalpojumu klāstam, tostarp mārketingam, prototipu izstrādei, dizainam, IT risinājumiem un citām uzņēmuma izaugsmei būtiskām aktivitātēm. Līdz šī gada sākumam inkubācijas programmas dalībniekiem ir sniegts atbalsts vairāk nekā 4,35 miljonu EUR apmērā.
Programmas ekonomiskais pienesums apliecina tās efektivitāti – inkubācijas uzņēmumu kopējais apgrozījums 2024. gadā sasniedza 35,1 miljonu eiro, no kuriem vairāk nekā 16 miljoni eiro veido eksports. Vienlaikus inkubācijas periodā uzņēmumi valstij nodokļos samaksājuši vairāk nekā 10,3 miljonus eiro.
LIAA aicina uzņēmējus, kuri attīsta inovatīvus un eksportspējīgus produktus, sekot līdzi informācijai par rudens uzņemšanu un izmantot programmas sniegtās iespējas uzņēmuma izaugsmei.
Latvijas dalību nacionālajā paviljonā organizēja LIAA Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu.