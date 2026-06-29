Ūdensvada pieslēguma izbūves laikā būs centralizētās ūdensapgādes pārtraukums Alūksnē.
Novadu ziņas
Šodien 08:35
Alūksnē vairākām adresēm uz piecām stundām atslēgs ūdensapgādi
Alūksnē šodien no plkst. 10 līdz 15 paredzēts centralizētās ūdensapgādes atslēgums Pils ielā un vēl vairākās citās adresēs, informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
Centralizēto ūdensapgādi atslēgs saistībā ar plānotiem būvdarbiem bijušajā VEF teritorijā Dzirnavu ielā, kur nepieciešams izbūvētos jaunos tīklus pieslēgt esošajam centralizētās ūdensapgādes tīklam.
Ūdens padeve būs pārtraukta Lauku ielā 1, Pils ielā 16, 18, 30, 9B, 34, 50, 52, 21, 21A, 21B, 25A, 27, 27A, 27B, 68, 72A, 72, 70, Tirgotāju ielā 1, Dzirnavu ielā 1, 3, 5A, 5, Brūža ielā 1, 2, 4, Lielā Ezera ielā 1, 1A un Ojāra Vācieša ielā 8, 10.