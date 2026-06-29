Darbu sāks jauns centra "Mucenieki" vadītājs
Pirmdien darbu sāks jauns patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" vadītājs, kas pildīs arī Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).
Jaunā vadītāja vārds patlaban netiek atklāts.
Jau ziņots, ka iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) kritizētā PMLP Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja Andželika Allika no šīs nedēļas vairs nevadīs patvēruma meklētāju izmitināšanas centru "Mucenieki", taču turpinās darbu pārvaldē.
Īsi pēc stāšanās amatā Dombrava sociālajos tīklos pauda neapmierinātību ar Allikas darbu, tādēļ uzdeva vērtēt viņas atbildību par "sistemātiskiem pārkāpumiem".
Iekšlietu ministrijā teica, ka ministrs ir informējis PMLP priekšnieci Mairu Rozi par centrā "Mucenieki" konstatētajiem pārkāpumiem un pārrunājis nepieciešamo turpmāko rīcību. Tāpat ministrs ir izteicis savu vērtējumu par darba organizāciju centrā un atbildīgo amatpersonu darbu.
Ministrs ir informējis Rozi par savu vērtējumu, ka Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja neesot atbilstoša ieņemamajam amatam. Kā uzsvēra ministrijā, lēmumu par turpmāko rīcību un personāla jautājumiem pieņemot pati pārvalde.
PMLP noskaidroja, ka pārvalde ir saņēmusi informāciju par iespējamiem darba organizācijas un citiem pārkāpumiem centrā "Mucenieki". Pārvalde ir sākusi "padziļinātu pārbaudi, lai objektīvi izvērtētu visus saņemtos signālus".
No pirmdienas darbu sāks jauns centra "Mucenieki" vadītājs, kas pildīs arī Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Savukārt Allika turpinās darbu pārvaldē citā amatā.
Dombrava iepriekš klāstīja, ka pirms svētkiem centrā "Mucenieki" divas reizes esot izcēlušās nekārtības un bijis jāiesaista Valsts policijas specializēto vienību, lai apturētu savstarpējo konfliktu eskalāciju.
Dombrava sagaida, ka PMLP vadība "spēs uzrādīt pietiekamu progresu, atgriežot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu".
Allika iepriekš intervijā Latvijas Radio sacīja, ka situācija centrā "Mucenieki" ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, taču, pēc viņas teiktā, neesot saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem.
Komentējot iekšlietu ministra nesen medijos teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.
Tāpat ziņots, ka šomēnes pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklēšanas iekšlietu ministrs paziņoja, ka Latvijā "šķietamie patvēruma meklētāji" "ieņirdz" par Eiropas humānismu, bet Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nepietiekami rīkojas problēmas novēršanā.
Latvijas Televīzijā Dombrava izteicās, ka risinājums esot šādus migrantus vienkārši vest atpakaļ uz ieceļošanas valstīm gadījumos, kad tās ir noskaidrotas. "Mani tiešām neinteresē visādas Eiropas normas," izteicās Dombrava, "lai Eiropa kauc un bļauj."
Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" komentējusi, ka ar šādiem izteikumiem ministrs demonstrē neizpratni par Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu normām un citām saistībām, kas Latvijai jāievēro kā ES dalībvalstij.